Maltempo: 12 morti in Sicilia, oggi allerta arancione sul Centro-Nord

Sono dodici in tutto le vittime del maltempo ieri in Sicilia, 30 in tutt'Italia in una settimana. Nove delle vittime in Sicilia hanno perso la vita in una villetta a Casteldaccia, nel Palermitano, che era abusiva e doveva essere demolita. A Palermo è stato proclamato il lutto cittadino mentre a Corleone proseguono le ricerche di un medico disperso. Scuole chiuse oggi in tre comuni dell'agrigentino: Menfi, Sciacca e Ribera. La decisione è stata presa dai sindaci dei comuni dopo l'ondata di piogge dei giorni scorsi.

Per la giornata di oggi l’allerta della Protezione civile è arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Ieri il premier Conte ha annunciato che il prossimo Consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di emergenza e stanzierà fondi per 1 miliardo per il dissesto idrologico, mentre Salvini promette: "Stop al pagamento delle tasse per le popolazioni colpite dall'ondata di maltempo". Oggi il ministro per le infrastrutture Toninelli visiterà Veneto e Friuli.