Il maltempo ha causato gravi danni a Casteldaccia, in provincia di Palermo, e ha provocato nove vittime, di cui due bambini (di uno e tre anni) e un 15enne. L’acqua e il fango hanno invaso le strade e gli edifici del paese siciliano. “Sono sotto shock, è tutto distrutto”, ha detto un abitante del posto a Sky tg24. Secondo le testimonianze dei cittadini non era mai successo qualcosa di simile: “Alcune volte il fiume ha raggiunto il livello della strada, ma questa volta è stata un’esondazione più pesante ed ecco cosa è successo” (ALTRE VITTIME NELL'AGRIGENTINO).

Un superstite: "Ho perso tutto"

''Ho perso tutto, non ho più nulla. Mi rimane solo mia figlia''. Giuseppe Giordano, è scampato alla tragedia nella villetta di Casteldaccia ma è distrutto. L’uomo ha perso numerosi parenti. "Non so neppure io come mi sono salvato. Mi sono accorto che l'acqua stava entrando a casa ma, appena ho aperto la porta, sono stato investito da un fiume d'acqua che mi ha catapultato fuori. Mi sono aggrappato a un albero e così sono sopravvissuto".

Il papà di un bimbo morto: "Mio figlio era il mio cuore"

A causa dell'esondazione sono morti anche il figlio e la moglie di Luca Rughoo, sposato con Monia Giordano. L'uomo si è salvato perché si era allontanato da casa con la nipote e la figlia per fare spese. Nella disperazione ha urlato, "Mio figlio era bellissimo. Era il mio cuore. Non c'è più".

“Ho sentito i cani abbaiare e siamo scappati”

"Ho sentito i cani abbaiare e ho detto a mio marito di andare a vedere cosa accadeva. L'acqua aveva invaso la casa. Abbiamo preso subito mia figlia, che è invalida, siamo saliti in auto e siamo scappati". Così Maria Concetta Alfano, che abita in una villetta a poca distanza da quella dove sono morte nove persone a Casteldaccia, ha raccontato come si è messa in salvo con la sua famiglia (LA FUGA DAL RISTORANTE ALLAGATO A VILLAFRATI - I SALVATAGGI A LERCARA).