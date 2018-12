Adrano, ruba cibo e viene preso a bastonate

Brutta sorpresa per un uomo, 68enne di Adrano, che al suo rientro in casa, domenica 7 ottobre, si è trovato di fronte un ladro intento a rovistare per l'abitazione. Il padrone di casa, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe provato a fermarlo, ma l'intruso avrebbe reagito colpendolo con con un bastone. Nel frattempo è giunto sulla scena anche il figlio 35enne del padrone di casa. L'uomo avrebbe prima disarmato il ladro e poi colpito il ladro con il suo stesso bastone. L'intruso, un giovane extracomunitario, si trova all'ospedale Cannizzaro di Catania in prognosi riservata per trauma cranico. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Paternò che nello zaino del ladro hanno trovato pasta, sughi, biscotti e detersivi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per accertare le dinamiche dei fatti.