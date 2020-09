Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 44 i positivi al coronavirus registrati in un solo giorno nel Casertano con i positivi attuali saliti a 544; complessivamente sono 1178 i contagiati da inizio pandemia, compresi i deceduti (48) e i guariti, che restano 586. È Aversa la città con il maggior numero di persone attualmente positive, il sindaco Alfonso Golia ha emesso un'ordinanza in cui ripristina fino al prossimo 7 ottobre l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto (DIRETTA)

7:23 - Record di contagi nel Casertano: 44 in un giorno

È record di positivi al coronavirus in un solo giorno nel Casertano: 44 in nelle ultime 24 ore con i positivi attuali saliti a 544; complessivamente sono 1178 i contagiati da inizio pandemia, compresi i deceduti (48) e i guariti, che restano 586, visto che non si è registrata alcuna guarigione nelle ultime 24 ore. È Aversa la città con il maggior numero di persone attualmente positive, 78, e il sindaco Alfonso Golia ha emesso un'ordinanza in cui ripristina fino al prossimo 7 ottobre l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto, in particolare fuori a locali aperti al pubblico e in piazze e slarghi, laddove cioè è possibile il formarsi di assembramenti. A Caserta sono 65 i contagiati (ieri erano 63) ma è proprio nei comuni attorno Aversa, in parte risparmiati durante la prima fase della pandemia, che il contagio sembra dilagare: 21 a Casal di Principe, dove è risultato positivo il sindaco Renato Natale, attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, 30 a San Cipriano d'Aversa, 19 a Lusciano, 17 a Teverola, 14 a Casapesenna, 15 a Frignano, 11 a Casaluce, 9 ad Orta di Atella e Trentola Ducenta. A Sant'Arpino (3 casi), il sindaco Giuseppe Dell'Aversana ha reso noto la positività di un dipendente della locale struttura medica dell'Asl, che è stata chiusa. "Il dipendente contagiato - ha spiegato il sindaco - è originario di un altro comune e non risiede a Sant'Arpino".