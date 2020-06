Maturità, De Luca: "È una tappa importante per vita e formazione"

"Sarà una maturità ridotta - spiega il governatore -, dopo un anno difficile per via dell'emergenza Covid-19. Affrontatela, nonostante tutto, con impegno e rigore, nella massima serenità

Il messaggio del presidente De Luca

"Sarà una maturità ridotta - spiega il governatore -, dopo un anno difficile per via dell'emergenza Covid-19. Affrontatela, nonostante tutto, con impegno e rigore, nella massima serenità. È una tappa molto importante della vita e del vostro percorso formativo". Poi aggiunge: "La Regione Campania, con 'Scuola Sicura', ha predisposto tutto per arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni di sicurezza per gli studenti e tutto il personale. Stiamo, allo stesso modo, lavorando per garantire certezza e continuita' didattica - conclude -, senza assurde interruzioni, alla ripresa di settembre".