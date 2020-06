Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella giornata di ieri non si sono registrati nuovi contagi di Covid-19 in Campania. I tamponi esaminati sono stati 1282 per un totale di 242.662. Il numero complessivo dei positivi resta così a 4.613

Nella giornata di ieri non si sono registrati nuovi contagi di Covid-19 in Campania. I tamponi esaminati sono stati 1282 per un totale di 242.662. Il numero complessivo dei positivi resta così a 4.613. (DIRETTA)

7:47 – In Campania nessun caso positivo

Nella giornata di ieri non si sono registrati nuovi contagi di Covid-19 in Campania. I tamponi esaminati sono stati 1282 per un totale di 242.662. Il numero complessivo dei positivi resta così a 4.613, mentre il numero di tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza è di 242.662. I pazienti guariti sono stati 16 per un totale di 4.613. Non si registrano nuovi decessi che restano complessivamente 430.