Maltempo, crolla rudere nel Salernitano: evacuate 3 famiglie

Tre famiglie sono state evacuate la scorsa notte a Tramonti (in provincia di Salerno) in seguito al crollo di una parte di un rudere nella frazione di Cesarano (LE PREVISIONI DEL METEO). Il cedimento potrebbe essere stato provocato dalle abbondanti piogge cadute la scorsa settimana sull'intero territorio provinciale e che hanno messo in ginocchio la Costiera Amalfitana, colpita da frane in diversi punti (L'ALLERTA NEVE IN CAMPANIA). I vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno disposto l'evacuazione di una palazzina, abitata da tre famiglie, poco distante dal luogo in cui è franata la struttura.

La frana a Maiori

Nella giornata di lunedì 23 dicembre, sempre per l’ondata di maltempo, dieci famiglie sono state evacuate in seguito alla frana caduta a Maiori, in provincia di Salerno. Detriti, fango e pietre sono precipitati a valle, a pochi metri dalle abitazioni, rendendo necessario a scopo precauzionale l'allontanamento dei residenti. Lo smottamento sarebbe stato provocato dal cedimento di un muro di contenimento di un terrazzamento agricolo.