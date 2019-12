Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 28 al 29 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un nucleo d'aria fredda di origine artica presente sui Balcani lambisce le regioni meridionali, accompagnato dall'afflusso di sostenute correnti nordorientali. Tempo di nuovo in peggioramento sull'Alta Campania con brevi rovesci intermittenti che dalla sera potranno assumere carattere nevoso anche a quote collinari su Sannio, Irpinia e Picentini. Variabilità altrove con ampi spazi soleggiati. Temperature in decisa diminuzione su valori inferiori alle medie climatiche. Mari da mossi a molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,5 µg/m³.