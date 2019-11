Maltempo in Campania, scuole chiuse per l'allerta meteo

A seguito dell’allerta meteo arancione diramato dalla protezione civile della Regione Campania, valida fino alle ore 12, oggi le scuole resteranno chiuse. Il provvedimento riguarda gli istituti di Napoli, Avellino, Salerno e Benevento. (METEO - PREVISIONI A NAPOLI)

La decisione di Mastella

Nella serata di ieri il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi: "Poiché la responsabilità è in capo ai sindaci e il bollettino emanato dalla Protezione Civile indica che fino a mezzogiorno vige ancora l'allarme arancione - scrive Mastella - sento il dovere di emanare una nuova ordinanza di chiusura delle scuole e delle strutture pubbliche al fine di salvaguardare l'incolumità degli studenti, dei docenti, di tutti gli operatori scolastici e dei cittadini in generale".

L'ironia sui social

Il caso di Benevento ha scatenato l'ironia sui social. "Che mondo sarebbe senza Mastella?", questo il meme che ha fatto il giro del web. L'immagine riprende lo slogan di una celebre crema alla nocciola e riassume l'entusiasmo degli studenti che questa mattina non dovranno andare a scuola per via del maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i plessi a Benevento. Immediate le reazioni dei ragazzi alla notizia diramata dal primo cittadino sulla sua pagina facebook: "Forte - dice Maria Pia al sindaco - come la potenza con cui ho chiuso i libri dopo questa notizia"; "Sei la mia vita - scrive Simone -, avevo due ore di matematica"; "Ho contattato Francesco per la beatificazione - commenta Andrea -, a breve.."; e Anna posta: "Io cambio residenza solo per votarti".