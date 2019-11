Meteo, le previsioni di giovedì 7 novembre

Una lunga serie di perturbazioni è in arrivo sull’Italia intervallate da brevi pause asciutte. Un nuovo peggioramento è atteso già dalla giornata di giovedì 6 novembre sulle regioni del Nord. Ma sarà venerdì la giornata in cui il maltempo raggiungerà il suo culmine: sono attese piogge intense e persistenti con accumuli tra 50 e 100 mm. Le aree più interessate saranno ancora una volta quelle tirreniche, il Nord e la Sardegna. Venti impetuosi di Libeccio soffieranno con raffiche fino a 80-90 km orari. Come sempre accade in queste particolari configurazioni, l'estremo Sud e il versante Adriatico resteranno sotto vento con tempo più asciutto. L’ingresso di aria più fredda porterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi già a 1200 metri di quota con accumuli importanti sulle cime più alte. (LE PREVISIONI CITTA' PER CITTA')

Le previsioni al Nord

Nuovo peggioramento a partire dalle regioni occidentali. Le piogge saranno intense la sera con nevicate sulle Alpi a partire dai 1400 metri di quota. Temperature in diminuzione con massime comprese tra 11 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Intervallo asciutto sulle regioni centrali con poche nubi soprattutto nella prima parte del giorno. Peggiora dal pomeriggio-sera su Toscana e Sardegna con piogge e temporali. Ancora stabile sulle altre regioni. Temperature senza variazioni con massime comprese tra 13 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo instabile su Sicilia, Calabria e Puglia con piogge in via di esaurimento nel corso del giorno. Tempo poco nuvoloso altrove. Massime in lieve calo ma ancora piuttosto elevate con massime comprese tra 16 e 21 gradi.