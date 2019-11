Maltempo in Campania, evacuate 200 persone a Sarno

Il sindaco di Sarno (in provincia di Salerno), in seguito al maltempo di questi giorni, ha ordinato in via precauzionale l’evacuazione di circa 200 residenti nell’area pedemontana. Il provvedimento emesso dal primo cittadino è scattato alle 9 di questa mattina ed è dovuto all’invasione di fango nelle strade del centro storico la notte di domenica 3 novembre. Inoltre, si sono riversati nelle vie del paese anche detriti franati dal versante del monte Saretto, che lo scorso 20 settembre è stato devastato da un incendio. Maltempo in Campania, evacuate 100 famiglie in provincia di Salerno