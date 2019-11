Maltempo, allerta meteo arancione in Campania dalle ore 12 di domani

La protezione civile della Regione Campania, dopo il maltempo nei giorni scorsi, ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore. Sulla gran parte del territorio si prevedono infatti precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso (IL METEO).

I rischi dovuti all’ondata di maltempo

Il maltempo potrebbe dunque portare, secondo la comunicazione della protezione civile, a "instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango. Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, e possibili voragini per fenomeni di erosione. Allagamenti di locali interrati e a pian terreno. Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per l’effetto di criticità locali come tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti. Possibili cadute massi in più punti del territorio". Il rischio è aggravato dall’attuale saturazione del suolo a causa delle precipitazioni abbondanti delle ultime ore. Particolare attenzione deve perciò essere prestata alle zone già interessate dalle piogge di questi giorni. Ai temporali, che potrebbero avere anche forte intensità, si assoceranno anche raffiche di vento.

Le zone interessate da piogge e temporali

Le aree in cui vige l’allerta arancione sono quelle che vanno dalla 1 alla 5: Piana Campana, Napoli, isole, Area Vesuviana, Alto Volturno, Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Alta Irpinia, Sannio, Tusciano, Alto Sele. In tutto il territorio vige, inoltre, l’allerta meteo gialla a causa di "precipitazioni sparse, con rovesci e temporali di moderata intensità e rischio idrogeologico localizzato, oltre che locali raffiche di vento durante i temporali".

La protezione civile campana raccomanda alle autorità competenti di prepararsi per contrastare i fenomeni atmosferici, di prestare massima attenzione alle comunicazioni del centro funzionale e della sala operativa della Regione (attiva 24 ore su 24), di monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Inoltre, l’ente suggerisce di mantenere attivi i centri operativi comunali laddove si ritenga opportuno.