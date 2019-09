Paura nel Salernitano per un incendio di vaste proporzioni sulla collina di Saretto, nel comune di Sarno. Le fiamme lambiscono anche le abitazioni e, per questo, il sindaco ha invitato i cittadini residenti in via Mazzini e via Mortaro ad allontanarsi dalle proprie abitazioni (qui l'ordinanza).

Incendio vicino al centro del paese

Il rogo è divampato intorno alle 18 di venerdì ed è, in linea d'aria, distante appena un centinaio di metri dal palazzo del municipio e si trova alle spalle del centro storico. Per precauzione, il primo cittadino, Giuseppe Canfora, ha disposto l'apertura della scuola “Baccelli”. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, della Sma Campania e dieci uomini dell'Antincendio Boschivo della Provincia di Salerno. Sul posto anche le forze dell'ordine. L'invito per la popolazione è di tenere le finestre chiuse e di uscire solo in caso di necessità.

Sabato scuole chiuse

“Quanto sta avvenendo viene monitorato anche dal presidente della Provincia, Michele Strianese, che fa sapere che "si sta lavorando celermente per controllare il fronte di fuoco". Intanto, la manifestazione "Via del gusto", prevista per questa sera a Sarno, è stata rinviata "per motivi di sicurezza e di ordine pubblico". Domani tutte le scuole del territorio comunale resteranno chiuse.