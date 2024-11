Meteo, inizio settimana più mite con qualche pioggia

Per l'inizio della nuova settimana la circolazione generale sul nostro Paese subirà un cambiamento significativo: passeremo da un contesto dominato da fredde correnti provenienti dal Nord Europa a un ritorno delle miti e umide correnti atlantiche capaci di portare anche delle piogge

Lunedì 25 novembre ancora tranquillo come spiega www.ILMeteo.it. Grazie a una temporanea rimonta dell'alta pressione, si avrà una giornata prevalentemente soleggiata, con un netto aumento delle temperature al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Solo al Nord, in particolare sulla Pianura Padana i cieli rimarranno più chiusi a causa di una nuvolosità per lo più di tipo medio-basso; sulla Liguria inoltre si potranno verificare delle precipitazioni di modesta entità.

Da martedì in peggioramento

Il quadro meteorologico sarà però destinato a subire un peggioramento da Martedì 26, quando una moderata perturbazione farà il suo ingresso sul nostro territorio. Va precisato che si tratterà di un peggioramento piuttosto lieve, che inizierà al Nord per poi estendersi progressivamente al resto del Paese. Porterà piogge deboli, intermittenti e soprattutto in forma molto irregolare, tipiche del periodo autunnale, con cieli spesso grigi. Le temperature rimarranno comunque non certo rigide grazie all'influenza delle miti correnti atlantiche.

Questa perturbazione segnerà l'inizio di una fase dominata da umide correnti oceaniche, che ci accompagneranno fino alle porte di Venerdì 29 novembre quando si noteranno i primi segnali di un nuovo cambiamento nella circolazione atmosferica.



Il fine settimana

Tra Venerdì 29 e Sabato 30, infatti l'aria molto fredda di origine polare scenderà rapidamente verso la Russia, per poi puntare dritto verso le regioni balcaniche e coinvolgendo marginalmente anche il nostro Paese, specialmente le regioni adriatiche e meridionali.