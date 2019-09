Il vasto incendio che si è propagato sul monte Saretto a Sarno (Salerno) è stato domato. A riferirlo a Sky TG24 è il sindaco Giuseppe Canfora, il quale ha aggiunto che l'origine del rogo è dolosa, ma è opera di balordi poiché si tratta di aree non edificabili. Il primo cittadino ha invitato gli abitanti a "non aprire le finestre e a uscire solo in caso di necessità". Oggi le scuole resteranno chiuse.

Alcuni cittadini hanno lasciato la propria casa

Inoltre, in via precauzionale, i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, interessata dall'incendio del Saretto, hanno dovuto lasciare le case e recarsi nelle abitazioni di familiari e di amici o in alternativa nell'Istituto Baccelli per trascorrere la notte al sicuro (QUI L'ORDINANZA). Per domare le fiamme sono impegnate due squadre, per un totale di 10 uomini, dell'Aib (Antincendio Boschivo) della Provincia di Salerno stanno raggiungendo i luoghi per affiancare i Vigili del Fuoco e le squadre di volontari.

