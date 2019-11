Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 6 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA - SCUOLE CHIUSE)

La situazione nel resto della Campania

Prosegue l'instabilità diffusa sulle nostre regioni per il passaggio di un sistema nuvoloso che porterà altre piogge ed acquazzoni che potranno assumere carattere di temporale. Cieli nuvolosi in Campania con piogge sparse e rovesci. Temperature in calo, venti in prevalenza da Sud fino a moderati. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.