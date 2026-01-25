L’evento presso la Fiera di Verona apre ufficialmente la stagione delle due ruote, 33 case motoristiche presenti a questa edizione di MBE tra le quali anche il marchio americano che ha deciso di svelare in anteprime Street Glide e Road Glide Limited

Dal 23 al 25 gennaio Verona è tornata ad essere capitale delle due ruote. Nei padiglioni della Fiera della città veneta è andata infatti in scena Motor Bike Expo 2026, consueto appuntamento dedicato al settore e vetrina internazionale delle principali novità. Quest'anno 33 case motoristiche presenti, con l'esposizione distribuita su 8 padiglioni. Tra i brand sotto i riflettori Harley-Davidson, presente con due anteprime: Street Glide e Road Glide Limited.

Le novità di Harley-Davidson Queste due moto rappresentano la sintesi perfetta del mondo Grand American Touring, unendo tecnologia e confort per i viaggi più lunghi. Accanto a queste due Limited ci sarà anche un corner Bagger World Cup, con un esemplare in esposizione, anticipando di fatto l’impegno che la casa statunitense avrà in questa stagione in occasione della gara del Mugello in programma il 29 maggio. Presenti poi anche alcune show bike: una Nightster Special customizzata dal dealer Harley-Davidson Torino, una Sportster S customizzata da Jack_nbc (influencer e appassionato di Harley-Davidson), e una Pan America 1250 Special reinterpretata dal Brand Befuel, chiamata Panarace. Approfondimento Harley Davidson, svelati 13 nuovi modelli per il 2026

Gli altri marchi presenti al Motor Bike Expo Al Motor Bike Expo 2026 presente poi anche Triumph, con cinque anteprime: la Tiger 900 Rally Pro Desert Edition e la Tiger Sport 800 Tour, la Street Triple 765 RX e le 400 Tracker e Thruxton. Indian Motorcycle invece ha mostrato la Chief Vintage, modello che omaggia i tratti dell’originale Indian Chief degli anni Quaranta. Approfondimento Triumph Bonneville T 120 Elvis Presley, un omaggio al Re del Rock

Focus off-road Per chi ama l’off-road, presenti anche Fantic Motor, con l’anteprima a MBE della Stealth 500. Riflettori accesi anche su KTM: il pubblico ha potuto toccare con mano per la prima volta le novità 2026, come la 1390 Super Adventure S EVO e R, la 990 RC R, la 990 Duke R e la 690 SMC R, oltre alle piccole 125 Duke, 125 Enduro R e 390 Adventure R. Nello spazio adiacente, sono esposti i nuovi modelli di Husqvarna e Gas Gas. Approfondimento Moto, circolare con neve e ghiaccio: cosa dice il Codice della Strada