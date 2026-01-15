Harley Davidson, svelati 13 nuovi modelli per il 2026

Harley-Davidson ha presentato oggi 13 nuovi modelli delle moto del delle gamme Grand American Touring, Trike, Adventure e Custom vehicle operation. I nuovi modelli Liberty Edition della Enthusiast Collection celebrano il 250° anniversario degli Stati Uniti d’America
- I nuovi modelli integrano tutti gli ultimi aggiornamenti tecnici e di design della piattaforma Grand American Touring, abbinati alle prestazioni evolute del nuovo motore Milwaukee-Eight® 117 VVT. Completano la dotazione il Grand Tour-Pak ridisegnato, l’impianto Harley-Davidson® Audio powered by Rockford Fosgate®, il sistema operativo Harley-Davidson® Skyline™ OS con navigazione integrata su display touchscreen e numerose nuove soluzioni dedicate a comfort e praticità. Prezzi da 35.900 euro
- Il design Trike Harley-Davidson® di seconda generazione introduce una sospensione posteriore completamente nuova, che migliora sensibilmente il confort di marcia per pilota e passeggero abbinata alle prestazioni brillanti del nuovo motore Milwaukee-Eight® 117 VVT. Per Road Glide 3 2026 prezzi a partire da 38.900 euro, mentre per Street Glide 3 Limited si parte da 48.400 euro
- La Enthusiast Collection – Liberty Edition comprende tre modelli Harley-Davidson®: Street Glide®, Street Glide® 3 Limited e Heritage Classic®. Tutti presentano il colore esclusivo Midnight Ember, un nero metallizzato profondo dedicato alla Liberty Edition. Le grafiche includono l’aquila Liberty Edition sui lati del serbatoio con medaglione #1 trasparente, l’aquila sulla carenatura. La produzione complessiva della Liberty Edition sarà limitata a circa 2.500 unità a livello globale.
- Cinque i modelli CVO™ del 2026, che rappresentano il massimo livello di design, tecnologia e prestazioni Harley-Davidson. A produzione limitata, si distinguono per finiture d’impatto, performance elevate e componenti esclusivi. Sono le nuove CVO™ Street Glide® ST, CVO™ Street Glide® Limited e CVO™ Street Glide® 3 Limited, oltre alle aggiornate CVO™ Road Glide® ST e CVO™ Street Glide®. La gamma CVO parte da un prezzo di 50.000 euro con le CVO Street Glide ST e Road Glide ST
- Questa versione di Adventure Touring (ADV) presente il top case e le valigie laterali in alluminio con una capacità complessiva di 120 litri. Il quickshifter Screamin’ Eagle® consente cambiate rapide senza uso della frizione. Resta l’intera suite di sistemi di sicurezza Harley-Davidson. Paramani e manopole riscaldate sono di serie. Il motore Revolution® Max 1250 è un V-Twin raffreddato a liquido da 1250 cc, con una potenza di 149 CV (111 kW) a 8.750 giri/min e una coppia di 124 Nm a 6.750 giri/min.