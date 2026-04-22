Fiat alla Milano Design Week 2026 con lo spazio "CIAO FUTURO"

Il marchio torinese presente alla kermesse milanese dedicata al design con un'ambiente presso il Tortona District che coinvolge anche i giovani creativi. Accanto alle icone del passato anche i modelli che puntano a rivoluzionare la monbiltà del presente, con Topolino che debutta nella versione Sport Edition

Anche Fiat è protagonista alla Milano Design Week 2026. Oltre alla rinnovata partnership con Gallo che ha visto Topolino al centro con tre livree personalizzate ed un allestimento speciale, la casa automobilistica torinese ha voluto mettere al centro la mobilità del domani e soprattutto i giovani creativi con “CIAO FUTURO!”, spazio nel quale prende forma la visione della mobilità urbana come esperienza di rilievo sociale, ispirata al design.

Presente anche Giugiaro Ad inaugurare ufficialmente questo spazio è stato Olivier Francois, CEO di Fiat, affiancato da François Leboine, a capo del design per il brand italiano e dal Maestro Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style. Presenti anche gli studenti di IED Torino e ISIA Roma autori dei tre progetti finalisti chiamati a reinterpretare il concetto di citycar. Approfondimento Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026

I progetti dei giovani designer In particolare IPPO di Luca Di Tonto e Alessio Vasta, LUMO SU MISURA di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc e infine FIZZ di Gabriele Menozzi. Il primo è un concept che ripensa l’auto non solo come mezzo di trasporto, ma come uno spazio che si adatta ai ritmi delle piccole città. Il progetto propone una visione più umana e condivisa della mobilità, in cui l’auto diventa un’estensione dello spazio pubblico, rafforzando il senso di comunità. LUMO SU MISURA è incentrato sull’idea chiave di flessibilità e personalizzazione, con un veicolo modulare che può evolvere insieme al suo utilizzatore attraverso molteplici configurazioni. Il progetto introduce inoltre un modello di economia circolare, con la sostenibilità come elemento centrale. FIZZ invece si ispira al rituale dell’aperitivo analcolico e al soft clubbing, trasformando la sosta in un momento di pausa urbana: leggero e condiviso, in cui l’innovazione non riguarda il muoversi più velocemente, ma il fermarsi in modo migliore. Approfondimento Fiat Grizzly, caratteristiche e novità del nuovo Suv a 7 posti

Le parole di Francois Leboine “L’obiettivo del progetto era apparentemente semplice: descrivere una soluzione accessibile che permetta a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici di muoversi ogni giorno dove serve, in modo intelligente, gioioso e sostenibile - ha spiegato Leboine - Ripensando all’evoluzione della mobilità negli ultimi 50 anni, abbiamo avuto l’idea di far incontrare simbolicamente tre generazioni di designer e farle lavorare su una visione del futuro”. Approfondimento City car, le auto più economiche sotto i 3,7 metri di lunghezza

Da Panda a Topolino Sport Edition I visitatori che si receranno presso l’area allestita al Magna Pars nel cuore del Tortona Design District, potranno ammirare da vicino questi progetti e votare il preferito. L’esperienza poi viene guidata dalla presenza di alcune delle icone della storia Fiat, come la storica Fiat 500 del 1957 e la Panda disegnata proprio da Giugiaro. Accanto a loro anche i modelli attuali, come la Fiat Topolino Corallo e la Topolino Sport Edition, pensata appositamente per le nuove generazioni.

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