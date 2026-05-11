Vespa Newtron, l’icona italiana diventa full-electric
Convertire invece di sostituire. È questa l’idea alla base di Vespa Newtron, il progetto che porta il retrofit elettrico su uno degli scooter più iconici del Made in Italy. Il sistema sviluppato da Newtron consente di trasformare modelli Vespa già esistenti in veicoli 100% elettrici, mantenendo design, identità e impostazione di guida, ma sostituendo il motore termico con un powertrain a zero emissioni locali
A cura di Massimo Gucciardi
- Newtron lancia in Italia un sistema di retrofit pensato per trasformare le Vespa già circolanti in scooter elettrici. L’obiettivo è dare nuova vita a veicoli ancora validi, evitando la rottamazione e proponendo un’alternativa all’acquisto di un mezzo nuovo. Il progetto punta così a unire sostenibilità, riuso e valorizzazione di un’icona della mobilità urbana italiana.
- La logica del progetto è quella dell’economia circolare applicata alla mobilità. Il retrofit consente infatti di conservare telaio, estetica e identità del mezzo, intervenendo sulla parte meccanica legata alla propulsione. Una volta completata la trasformazione, la Vespa diventa a trazione esclusivamente elettrica, senza perdere il carattere e la riconoscibilità del modello di partenza.
- Il sistema Vespa Newtron è progettato in conformità al quadro normativo italiano sulla riqualificazione elettrica. Il kit deve essere omologato, installato da operatori qualificati e sottoposto a collaudo presso la Motorizzazione, con aggiornamento della carta di circolazione. Un passaggio fondamentale per rendere il retrofit non un intervento artigianale, ma una trasformazione certificata e replicabile.
- Il kit sostituisce il motore termico con un’architettura elettrica completa: motore, inverter, centralina, pacco batterie, cablaggi, interfaccia di ricarica e sistemi di gestione. La batteria agli ioni di litio è da 48 Volt e 100 Ah, con una configurazione pensata per garantire integrazione, sicurezza e compatibilità con la piattaforma Vespa. La ricarica completa richiede circa quattro ore.
- Secondo Newtron, la Vespa convertita può raggiungere circa 120 km di autonomia reale, un valore pensato soprattutto per l’utilizzo urbano e quotidiano. La batteria è progettata per una durabilità fino a 5.000 cicli di ricarica, mentre la gestione elettronica controlla coppia, potenza e risposta dell’acceleratore, così da mantenere un comportamento coerente con quello dello scooter originale.
- Le prestazioni sono calibrate per replicare, e in parte migliorare, quelle delle versioni termiche equivalenti. Sono previste due configurazioni, fino a 11 kW e 14 kW, collocate rispettivamente nell’area degli scooter 125 e 300 cc. La velocità massima è autolimitata tra 90 e 110 km/h, mentre l’aumento di peso è stimato intorno al 5%, senza compromettere il bilanciamento complessivo del veicolo.
- La compatibilità copre diverse generazioni della famiglia Vespa, dai modelli dei primi anni Duemila fino alle evoluzioni più recenti. Tra le versioni indicate da Newtron figurano Granturismo 125L, GTS 250 i.e., GT 60°, GTS 300, Sei Giorni, GTV, LXV e la più recente GTS 310. L’obiettivo è applicare la conversione non a un singolo modello, ma a una piattaforma tecnica diffusa e riconoscibile.
- Il kit di conversione Vespa by Newtron ha un prezzo a partire da 3.950 euro tutto compreso, con garanzia di 24 mesi. Le batterie sono garantite per 5 anni o 100.000 km, con carica garantita oltre l’80%. L’installazione può essere effettuata in circa quattro ore presso uno degli oltre 70 Newtron Point in Italia. Dopo Vespa, Newtron prevede kit anche per altri scooter come Honda SH e Piaggio Liberty, dopo l’omologazione.