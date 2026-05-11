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Vespa Newtron, l’icona italiana diventa full-electric

Drive Club, la rubrica sui motori fotogallery
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Convertire invece di sostituire. È questa l’idea alla base di Vespa Newtron, il progetto che porta il retrofit elettrico su uno degli scooter più iconici del Made in Italy. Il sistema sviluppato da Newtron consente di trasformare modelli Vespa già esistenti in veicoli 100% elettrici, mantenendo design, identità e impostazione di guida, ma sostituendo il motore termico con un powertrain a zero emissioni locali

A cura di Massimo Gucciardi

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