Citroen e-C3 Urban Range, l’elettrica accessibile: il test drive

La gamma della compatta del Double Chevron si amplia con l'introduzione di una nuova versione pernsata per la città e per la mobilità quotidiana, con un prezzo contenuto e un'autonomia fino a 300 km nel ciclo urbano. La nuova e-C3 Urban Range sarà disponibile in due allestimenti, con prezzo da 20.490 euro. Ecco la nostra prova su strada in anteprima

Offrire una mobilità elettrica accessibile a tutti. Quando la nuova Citroen e-C3 ha debuttato, questo obiettivo è stato chiaro fin da subito. Un obiettivo in linea con la filosofia di questo modello e con il DNA del Double Chevron e che ora compie un passo ulteriore grazie alla nuova e-C3 Urban Range.

Una nuova porta di accesso alla gamma La gamma della compatta francese si arricchisce infatti di una versione studiata appositamente per la mobilità quotidiana, una nuova entry level per le full electric del brand che vada incontro alle esigenze più immediate della clientela. Approfondimento Citroen 2CV, la storica auto del 1948 sta per tornare

Sempre la stessa Citroen C3 Nessuna modifica di fatto a forme e design per questa versione Urban Range: questa declinazione di e-C3 rimane sempre lunga 4,02 metri, alta 1,58, larga 1,76 metri e con un passo di 2,54 metri offrendo comunque spazio a sufficienza per 5 persone. In questo senso è ottimale anche la capacità di carico, con 310 litri che possono diventare 1.200 litri se si abbattono le sedute posteriori. Approfondimento Citroen ELO, concept modulare pensata per ogni esigenza

Nuova batteria ottimizzata La powertrain sfrutta una nuova batteria LFP da 30 kWh, in grado di assicurare un’autonomia da 200 km nel ciclo misto e fino a 300 km nel ciclo urbano. L’accumulatore con questa chimica consente non solo di tenere i costi contenuti ma anche una durata che sulla carta dovrebbe essere maggiore, a fronte però di una minore densità energetica. Questa configurazione è compatibile anche con la ricarica rapida fino a 30 kW, per passare dal 20 all’80% in 36 minuti. Il motore è da 83 kW, 113 CV con 260 Nm di coppia. Approfondimento Citroen C5 Aircross, due nuove motorizzazioni

Come va la nuova Citroen e-C3 Urban Range Tra le strade di Marsiglia la nuova e-C3 Urban Range si muove bene, con agilità e lo spunto che contraddistingue anche il resto della gamma. Nei cambi di velocità si nota una maggiore leggerezza ma l’aspetto più importante è senza dubbio l’opportunità che questa declinazione può offrire: non c’è di certo un range infinito ma tanto quando basta per muoversi in città e svolgere le proprie attività quotidiane al volante, senza ansia di ricarica. Approfondimento Citroen C5 Aircross, ecco la seconda generazione. FOTO

Il programma We Care Anche la nuova Citroen e-C3 Urban Range è coperta dal programma “Citroën We Care”, che offre 8 anni di garanzia oppure 160.000 km. Ad ogni intervento di manutenzione ordinaria preso la rete del marchio francese la copertura si prolunga automaticamente. Approfondimento Citroen Elo, laboratorio di design in 4,10 metri

Citroen e il successo sul mercato Il mercato intanto continua a premiare la strategia di Citroen, con la nuova C3 che rappresenta uno dei modelli più venduti della gamma, contribuendo in maniera significativa ai risultati commerciali del brand francese nel nostro Paese: in Italia infatti Citroen è stabilmente sul podio considerando i modelli 100% elettrici di ogni segmento, con una quota dell’8% tra le passenger car, in crescita di 2,7 punti rispetto a marzo 2025. Approfondimento Gilles Vidal alla guida del design di 14 brand Stellantis: la carriera