Citroen 2CV, la storica auto del 1948 sta per tornare

L’iconico modello del Double Chevron potrebbe tornare in chiave elettrica. Nata nel 1948 in 40 anni di produzione è stata scelta da oltre 5 milioni di clienti, nasceva dall’idea di rendere la mobilità accessibile a tutti

La Citroen 2CV potrebbe presto tornare su strada. E no, non si tratterebbe di un restomod ma di una nuova versione dell’iconico modello del Double Chevron. Un ritorno in chiave elettrica per una delle vetture di maggior successo per il marchio francese che nel Dopoguerra aveva lanciato questa automobile con l’intento di rendere la mobilità accessibile a tutti e di spingere il mercato.

Le nuove elettriche europee Un concetto che dovrebbe essere ripreso anche per la nuova 2CV elettrica che rientrerà nella categoria M1E, nuova classificazione che vorrebbe far nascere la Commissione Europea e dedicata a vetture elettriche con una lunghezza entro i 4,2 metri, costruite all’interno del territorio UE. Secondo i criteri al vaglio dei vertici comunitari, questi modelli dovrebbero avere una massa non superiore ai 1.500 kg e una velocità limitata a 120 km/h. Approfondimento Citroen ELO, concept modulare pensata per ogni esigenza

La futura Citroen 2CV Sul tema era intervenuto in passato anche Pierre Leclercq, responsabile del design di Citroën: ”Se si pensa alla 2CV, un'auto economica per le campagne è fondamentale preservarne la filosofia e i valori. Se si può reinterpretarli in un'auto moderna, allora facciamolo”. Approfondimento Citroen C5 Aircross, due nuove motorizzazioni