Opel Astra 2026, la prova su strada della compatta tedesca

Si rinnova la compatta familiare della casa automobilistica tedesca, a quattro anni dal lancio dell’attuale generazione. Nuovi dettagli di design e un upgrade per le motorizzazioni elettriche ed elettrificate, in particolare in termini di autonomia. La nuova Opel Astra, che sarà disponibile anche con carrozzeria Sports Tourer, è già in vendita, con prezzo a partire da 32.450 euro. Ecco le prime impressioni di guida e la prova in anteprima sulle strade della Croazia.

La media di Russelsheim si rinnova. Piccole ma mirate novità per Opel Astra che introduce alcuni cambiamenti sulla sua gamma, non solo dal punto di vista stilistico ma anche per quel che riguarda la gamma delle motorizzazioni.

Novità di design Al frontale infatti arriva il nuovo Opel Vizor, che è stato ridisegnato rispetto a quello della versione precedente mentre il logo del Blitz ora è illuminato, con alcuni richiami di design anche alla concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Su nuova Astra ritroviamo anche l’ultima evoluzione dei gruppi ottici Intelli-Lux HD, tecnologia di illuminazione che offre il massimo anche in termini di sicurezza per chi guida e per gli altri utenti della strada. In gamma trovano spazio anche I nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici in combinazioni con le nuove vernici metalliche 'Kontur White' e 'Klover Green' che si sposano perfettamente con il tetto nero a contrasto opzionale. Approfondimento Auto, in arrivo l'edizione speciale Opel Corsa Yes: cosa sapere

Si aggiornano anche gli interni A bordo arrivano i sedili Intelli-Seat di serie per tutta la gamma: sono caratterizzati da una particolare rientranza che corre al centro della sella e che, ispirata al design a sella delle biciclette stradali, riduce la pressione sul coccige. Ora è più ampio l’uso dei materiali riciclati per le finiture, come per il volante, rivestito con tessuto vegano. Migliorata è anche l’illuminazione ambientale. Approfondimento Nuova Opel Astra, anteprima mondiale al Salone di Bruxelles. FOTO

Gli aggiornamenti ai motori di Opel Astra Diverse le novità per una gamma di propulsori che abbraccia elettrico, elettrificazione e motori endotermici. Opel Astra Electric ha una potenza di 115 kW, 156 CV, con una batteria che ora ha una capacità di 58 kWh invece che di 54 kWh come in passato. L’autonomia così raggiunge i 454 km con una sola ricarica, 35 km di range in più rispetto al passato. La ricarica di bordo è da 11 kW e la rapida in DC fino a 100 kW. Migliorano anche i dati della plug-in hybrid, che ora ha una batteria maggiorata a 17,2 kWh rispetto ai 12,4 kWh del passato per una percorrenza in elettrico di 84 km, migliorando così di 20 km. La potenza complessiva di sistema in questo caso è di 196 CV, frutto di un motore 1.6 da 150 CV e di un’unità elettrica da 92 kW. Sulla PHEV arriva inoltre anche il cambio doppia frizione a 7 rapporti. In gamma poi anche Opel Astra Hybrid, con powertrain da 145 CV che combina il turbo benzina da 136 CV con un motore elettrico da 15,6 kW. La media del marchio tedesco non dice addio al diesel con il 1.5 a gasolio da 130 CV. Approfondimento Salone auto Monaco, il futuro di Opel con la Corsa GSE Vision GT

Come va nuova Opel Astra, la prova su strada La prima prova su strada al volante di nuova Opel Astra si è svolta sulle strade attorno a Spalato, in Croazia su un percorso misto. La compatta del Blitz si conferma una vettura particolarmente confortevole, con una buona insonorizzazione e una posizione di guida ottimale. Il lavoro sulle sospensioni garantisce un buon assorbimento delle irregolarità della strada mentre lo sterzo è diretto quanto basta per le manovre quotidiane. Approfondimento Nuova Opel Mokka, la prima Gse full electric