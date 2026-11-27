Lunga 3,57 metri e con un peso di soli 1.080 kg, la nuova Suzuki Ignis monta una batteria da 26 kWh e un motore da 91 cavalli. In vendita dall’estate 2027

Suzuki amplia la propria gamma elettrica puntando sul segmento delle citycar con la nuova generazione di Ignis, più piccola e disponibile esclusivamente con motorizzazione a batteria. Presentata in anteprima mondiale il 25 novembre, è la seconda auto elettrica del marchio giapponese dopo la e Vitara e deriva dalla e Sky, kei car sviluppata per il mercato nipponico. Il peso di soli 1.080 kg ha permesso di adottare una batteria dalla capacità contenuta, con un’autonomia stimata attorno ai 300 chilometri. Le vendite in Europa partiranno nell’estate del 2027.

Suzuki Ignis elettrica, dimensioni e stile

La nuova Suzuki Ignis è lunga 3,57 metri, larga 1,565 e alta 1,635 metri, con un passo di 2,46 metri. Rispetto alla precedente generazione con motorizzazione ibrida perde 13 centimetri in lunghezza e oltre cinque in altezza, mantenendo la carrozzeria a cinque porte. Lo stile riprende quasi integralmente quello della e Sky, ad eccezione di alcuni elementi tra cui i passaruota. I gruppi ottici anteriori e posteriori a led sono caratterizzati da una grafica ispirata ai numeri digitali, mentre gli sbalzi ridotti contribuiscono a contenere gli ingombri esterni. Particolarmente ridotto il raggio minimo di sterzata, pari a 4,5 metri.