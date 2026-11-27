Lunga 3,57 metri e con un peso di soli 1.080 kg, la nuova Suzuki Ignis monta una batteria da 26 kWh e un motore da 91 cavalli. In vendita dall’estate 2027
Suzuki amplia la propria gamma elettrica puntando sul segmento delle citycar con la nuova generazione di Ignis, più piccola e disponibile esclusivamente con motorizzazione a batteria. Presentata in anteprima mondiale il 25 novembre, è la seconda auto elettrica del marchio giapponese dopo la e Vitara e deriva dalla e Sky, kei car sviluppata per il mercato nipponico. Il peso di soli 1.080 kg ha permesso di adottare una batteria dalla capacità contenuta, con un’autonomia stimata attorno ai 300 chilometri. Le vendite in Europa partiranno nell’estate del 2027.
Suzuki Ignis elettrica, dimensioni e stile
La nuova Suzuki Ignis è lunga 3,57 metri, larga 1,565 e alta 1,635 metri, con un passo di 2,46 metri. Rispetto alla precedente generazione con motorizzazione ibrida perde 13 centimetri in lunghezza e oltre cinque in altezza, mantenendo la carrozzeria a cinque porte. Lo stile riprende quasi integralmente quello della e Sky, ad eccezione di alcuni elementi tra cui i passaruota. I gruppi ottici anteriori e posteriori a led sono caratterizzati da una grafica ispirata ai numeri digitali, mentre gli sbalzi ridotti contribuiscono a contenere gli ingombri esterni. Particolarmente ridotto il raggio minimo di sterzata, pari a 4,5 metri.
Suzuki Ignis elettrica, come sono fatti gli interni
Omologata per quattro persone, la nuova Ignis sfrutta il posizionamento della batteria sotto il pianale per ricavare spazio per i passeggeri nonostante le ridotte dimensioni esterne. La plancia è caratterizzata dalla presenza della strumentazione digitale abbinata a uno schermo touch da 10 pollici per la gestione del sistema di infotainment, mentre nella parte centrale sono stati ricavati diversi vani portaoggetti.
Suzuki Ignis elettrica, motorizzazione e autonomia
Realizzata sulla piattaforma Heartect-e, sviluppata specificamente per i modelli elettrici, monta una batteria al litio-ferro-fosfato da 26 kWh che alimenta un motore anteriore da 67 kW (91 cavalli) e 133 Nm di coppia. Motore, inverter e riduttore sono integrati in un’unica unità per contenere peso e ingombri. L’autonomia della versione europea non è ancora stata comunicata ma potrebbe attestarsi attorno ai 300 chilometri, considerando i 310 chilometri omologati secondo il ciclo giapponese della e Sky, equipaggiata con un motore meno potente da 47 kW.
Approfondimento
Suzuki S-Cross hybrid, il suv a trazione integrale: il test drive
Suzuki Ignis elettrica, telaio e sospensioni
Rispetto alla versione destinata al Giappone, la Ignis è stata sottoposta a una serie di modifiche nella taratura delle sospensioni e nella gestione dell’erogazione del motore per adattarla alle condizioni di guida europee. L’impianto frenante prevede dischi anteriori autoventilanti e tamburi posteriori, abbinati a un servofreno elettrico e a un sistema di recupero dell’energia in decelerazione, anche attraverso la funzione one pedal. Al contenimento dei consumi contribuisce l’adozione di pneumatici di dimensioni ridotte, con misura 175/65 R15.
Approfondimento
Suzuki e-Vitara, prova su strada: prezzo, autonomia, allestimenti
Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento
Suzuki lancia Vitara e S-Cross nell’allestimento Kuro, disponibili in abbinamento alla motorizzazione ibrida a due o quattro ruote motrici e con cambio manuale o automatico.