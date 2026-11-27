Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato rispettivamente circa 65 mila e 150 mila presenze, l’evento partenopeo punta dunque a consolidare il proprio ruolo tra i grandi eventi sportivi e di intrattenimento del territorio

Napoli si prepara a diventare una grande arena a cielo aperto per gli appassionati di motori. Dal 27 al 29 novembre torna il Napoli Racing Show, giunto alla sua terza edizione, con il Gran Premio di Napoli pronto a trasformare il Lungomare Caracciolo in un circuito automobilistico affacciato su uno degli scenari più suggestivi del mondo. Tre giorni all'insegna della velocità, delle supercar, delle auto storiche e dello spettacolo, con un programma che punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati di automobilismo, ma anche famiglie, turisti e curiosi.

Le novità dell'edizione 2026

L'edizione 2026 si presenta con numeri importanti: circa 60 vetture attese in pista, tra cui oltre 30 supercar dei marchi più prestigiosi, da Ferrari a Lamborghini, passando per Porsche e Aston Martin. Al volante ci saranno alcuni dei protagonisti del panorama automobilistico nazionale, tra cui Danny Zardo, pluricampione italiano, Vito Postiglione e Sabatino Di Mare. Spazio anche ai piloti napoletani Cosimo Turizio e Piero Nappi, nomi conosciuti nel mondo delle competizioni. Una delle principali novità riguarda il circuito, ridisegnato per questa edizione. Il tracciato interesserà esclusivamente l'area pedonale del Lungomare, senza modificare la normale circolazione veicolare. Una soluzione pensata per garantire lo spettacolo delle gare e, allo stesso tempo, limitare i disagi per cittadini e automobilisti.

Il programma del Napoli Racing Show: si comincia venerdì 27 novembre



Il calendario della manifestazione si aprirà venerdì 27 novembre alle ore 18 con un appuntamento dedicato alla storia delle corse automobilistiche: l'omaggio al Superturismo. Attraverso immagini, filmati, racconti e testimonianze, la Salerno Corse ripercorrerà una delle stagioni più affascinanti dell'automobilismo italiano, coinvolgendo alcuni dei protagonisti e dei campioni di quell'epoca. Sabato 28 novembre sarà invece una delle giornate centrali del Gran Premio. Le competizioni occuperanno la mattinata, dalle 9 alle 13, e il pomeriggio, dalle 14 alle 20. Alle ore 18 è inoltre previsto un convegno con la partecipazione di autorità sportive, istituzionali e governative. La giornata si concluderà con la cena di gala delle ore 20. Domenica 29 novembre sarà dedicata alle ultime sfide, alle iniziative collaterali e alle celebrazioni conclusive. Nel pomeriggio, alle ore 16, spazio alla storia dei piloti napoletani, raccontata attraverso fotografie, video e testimonianze dirette. Alle 18 sono previste le premiazioni e la chiusura ufficiale della manifestazione, accompagnata da spettacoli pirotecnici.

Non soltanto gare: un villaggio dedicato ai motori

Il Napoli Racing Show vuole essere molto più di una manifestazione sportiva. Accanto alle competizioni automobilistiche e kartistiche, il pubblico troverà un ricco programma di iniziative: esposizioni di motociclette storiche e moderne, Concorso d'Eleganza per auto storiche, simulatori professionali di guida e attività dedicate ai più giovani con Karting in Piazza. Tra gli appuntamenti speciali figura anche il Trofeo Alex Zanardi, dedicato allo sport e all'inclusione delle persone con disabilità. Non mancheranno le esibizioni di campioni dello sport e ospiti del mondo dello spettacolo, oltre agli incontri con piloti e protagonisti del motorsport. Spazio anche all'enogastronomia con ViniSud & OliSud, rassegna dedicata alle eccellenze produttive del Mezzogiorno. In programma inoltre una sfilata di oltre 200 motociclette, iniziative culturali, attività di prevenzione sanitaria e simulatori realizzati anche in collaborazione con le università Federico II e Vanvitelli.

Ingresso gratuito al villaggio, biglietti per la tribuna



Il pubblico potrà accedere liberamente al villaggio del Napoli Racing Show. Per assistere alle competizioni dalla Tribuna Racing, invece, sono previsti biglietti a pagamento: 15 euro per ciascuna sessione del sabato e 20 euro per quelle della domenica. Disponibile anche l'abbonamento completo per entrambe le giornate al costo di 50 euro. Previsto un ingresso gratuito per i bambini fino a cinque anni, con prenotazione obbligatoria.