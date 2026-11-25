Abbiamo tenuto con noi per due settimane la compatta plug-in hybrid del gruppo cinese, un'auto pensata e prodotta per l'Europa. Il contesto urbano è il suo habitat, i consumi sono contenuti, ma è meglio se teniamo un po' di batteria carica. Essenziale ma completa all'interno, giuste dimensioni per il nostro continente e una rassicurante compattezza in strada

Motore termico e batteria combinati (con autonomia solo elettrica di circa 100 km), praticità nell'utilizzo e negli spazi, consumi contenuti e un occhio intelligente anche al design, che soprattutto da noi, non guasta mai.

Già un'auto di produzione cinese non troppo grande di dimensioni è una notizia, constatare che sia stata fatta proprio per l'Europa fa intuire una formidabile capacità di adattamento. Abbiamo tenuto con noi per oltre due settimane la Dolphin G DM-i di BYD , la compatta plug-in di segmento B con motore super ibrido, un altro bel colpo piazzato dall'azienda cinese che da un po' si vede sulle nostre strade. L'abbiamo provata, nell'allestimento Comfort, in urbano e in extraurbano.

In Italia, un veicolo a nuova energia (vale a dire la somma dei veicoli full electric BEV e plug-in hybrid PHEV) su quattro è Byd, con una quota del 24,3%, la più alta registrata da Byd tra i mercati europei Secondo gli ultimi numeri disponibili, a ottobre 2026 il marchio cinese registra 6.058 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,5% e nei primi dieci mesi del 2026 il brand raggiunge circa 48 mila unità, confermandosi nella top 10 del mercato nazionale. Se andiamo ancora di più nel dettaglio Byd è leader nel mercato delle sole plug-in hybrid, con il 31,8%, e seconda posizione nel comparto BEV, con il 12,4%.

Prima di vedere i risultati della prova però dobbiamo capire di che tipo di prodotto stiamo parlando. Dolphin G DM-i è l'unico modello plug-in hybrid nel segmento B, il primo modello del brand sviluppato specificamente per l’Europa.

Il motore: come funziona il super ibrido di Dolphin G DM-i

La tecnologia super hybrid combina un motore a benzina che funge come una sorta di generatore, e uno elettrico. Per la maggior parte del tempo ci si muove in modalità full electric o meglio grazie alla spinta del motore elettrico, anche quando la batteria è scarica, per intenderci. Il motore termico si accende autonomamente (lo si sente distintamente in marcia quando questo avviene) solo quando è richiesta una spinta maggiore in fase di accelerazione. La marcia in elettrico ha i suoi beneifici, sia in termini di rumorosità che di fluidità di guida e di spunto in accelerazione. Nel dettaglio il super hybrid di Byd Dolphin G DM-i abbina un motore a benzina 1.5 da 95 CV con un motore elettrico che eroga 163 CV (120 kW) e 210 Nm di coppia.

La batteria e la ricarica di Byd Dolphin G DM-i

La batteria è da 18,3 kWh per una potenza complessiva di 212 CV e un’autonomia dichiarata di oltre 100 km in elettrico. Il caricatore di bordo è da 6,6 kW con la possibilità di collegare la vettura anche con infrastrutture rapide in DC fino a 39 kW, ricaricando così dal 10% all'80% in soli 26 minuti. Presente di serie poi anche la tecnologia V2L, per alimentare dispositivi esterni.