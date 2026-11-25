Abbiamo tenuto con noi per due settimane la compatta plug-in hybrid del gruppo cinese, un'auto pensata e prodotta per l'Europa. Il contesto urbano è il suo habitat, i consumi sono contenuti, ma è meglio se teniamo un po' di batteria carica. Essenziale ma completa all'interno, giuste dimensioni per il nostro continente e una rassicurante compattezza in strada
Già un'auto di produzione cinese non troppo grande di dimensioni è una notizia, constatare che sia stata fatta proprio per l'Europa fa intuire una formidabile capacità di adattamento. Abbiamo tenuto con noi per oltre due settimane la Dolphin G DM-i di BYD, la compatta plug-in di segmento B con motore super ibrido, un altro bel colpo piazzato dall'azienda cinese che da un po' si vede sulle nostre strade. L'abbiamo provata, nell'allestimento Comfort, in urbano e in extraurbano.
Motore termico e batteria combinati (con autonomia solo elettrica di circa 100 km), praticità nell'utilizzo e negli spazi, consumi contenuti e un occhio intelligente anche al design, che soprattutto da noi, non guasta mai.
Il mercato: Dolphin G DM-i è un prodotto perfetto (anche) per l'Italia
Prima di vedere i risultati della prova però dobbiamo capire di che tipo di prodotto stiamo parlando. Dolphin G DM-i è l'unico modello plug-in hybrid nel segmento B, il primo modello del brand sviluppato specificamente per l’Europa.
In Italia, un veicolo a nuova energia (vale a dire la somma dei veicoli full electric BEV e plug-in hybrid PHEV) su quattro è Byd, con una quota del 24,3%, la più alta registrata da Byd tra i mercati europei Secondo gli ultimi numeri disponibili, a ottobre 2026 il marchio cinese registra 6.058 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,5% e nei primi dieci mesi del 2026 il brand raggiunge circa 48 mila unità, confermandosi nella top 10 del mercato nazionale. Se andiamo ancora di più nel dettaglio Byd è leader nel mercato delle sole plug-in hybrid, con il 31,8%, e seconda posizione nel comparto BEV, con il 12,4%.
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Il motore: come funziona il super ibrido di Dolphin G DM-i
La tecnologia super hybrid combina un motore a benzina che funge come una sorta di generatore, e uno elettrico. Per la maggior parte del tempo ci si muove in modalità full electric o meglio grazie alla spinta del motore elettrico, anche quando la batteria è scarica, per intenderci. Il motore termico si accende autonomamente (lo si sente distintamente in marcia quando questo avviene) solo quando è richiesta una spinta maggiore in fase di accelerazione. La marcia in elettrico ha i suoi beneifici, sia in termini di rumorosità che di fluidità di guida e di spunto in accelerazione. Nel dettaglio il super hybrid di Byd Dolphin G DM-i abbina un motore a benzina 1.5 da 95 CV con un motore elettrico che eroga 163 CV (120 kW) e 210 Nm di coppia.
La batteria e la ricarica di Byd Dolphin G DM-i
La batteria è da 18,3 kWh per una potenza complessiva di 212 CV e un’autonomia dichiarata di oltre 100 km in elettrico. Il caricatore di bordo è da 6,6 kW con la possibilità di collegare la vettura anche con infrastrutture rapide in DC fino a 39 kW, ricaricando così dal 10% all'80% in soli 26 minuti. Presente di serie poi anche la tecnologia V2L, per alimentare dispositivi esterni.
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I consumi di Byd Dolphin G DM-i: tenerla carica aiuta
Nel nostro test, a batteria scarica, la Byd Dolphin G DM-i ha fatto registrare una media di 19,230 km/l (pari a 5,2 l/100 km). Nel percorso extraurbano tra autostrade e superstrade il valore si è ovviamente abbassato con una media di 15,625 km/l (pari a 6,4l/100 km), come naturale per una plug-in hybrid, che a velocità più alte e prolungate utilizza meno la parte elettrica e molto di più quella endotermica.
La prova a batteria carica è totalmente diversa. Mantenendo infatti la carica elettrica il sistema gestisce in modo intelligente la combinazione tra motore elettrico e termico: non siamo riusciti a effettuare questo test su tempi prolungati per poter dare un valore esatto, ma sicuramente il valore dei consumi, per quel che abbiamo visto, scende nettamente, almeno della metà. Secondo quanto dichiara la casa può raggiungere addirittura valori fino a 71 km/l a batteria carica (Byd dichiara un'autonomia complessiva fino a 1.040 km).
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Ce l'ho, mi manca
Spazio, praticità, buone prestazioni non mancano a Dolphin G DM-i, qualcosa forse manca a livello di morbidezza di guida e di dettagli interni. Ma certo non ci si può aspettare un abitacolo luxury da un prodotto di questo tipo. Dal punto di vista del design non è banale, le linee sono morbide e slanciate.
In definitiva in città fa la sua figura, si manovra in maniera sufficientemente agile anche nelle sterzate e l'assetto non troppo molle garantisce di contro una buona tenuta in curva.
Due plus sono la telecamera a 360°, con l’indicazione della distanza dagli oggetti in centimetri, che dà un grande aiuto in fase di parcheggio e il tetto panoramico con copertura retrattile, che rende gli spazi più ampi e fornisce ulteriore luminosità a tutto l'abitacolo.
All'interno
Il passo di 2,16 metri garantisce spazio internamente, dietro alloggiano comodamente i seggiolini per bambini. Senza di questi il divano posteriore può ospitare 3 persone. In plancia dietro al volante un cruscotto digitale da 8,8’’ mentre al centro c’è lo schermo touch per il sistema multimediale. L’infotainment funziona bene, anche se alcune funzionalità sono un po’ nascoste. Il software di bordo integra Google Maps e Google Assistant e offre anche la possibilità di installare applicazioni aggiuntive (c'è anche il karaoke, ma solo da fermi).
Un po' nascosto in mezzo agli altri il tasto fisico dello start e stop. Il cambio è a leva dietro al volante, mentre nel tunnel centrale diversi vani per telefono, oggetti e altro, facilmente raggiungibili.
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