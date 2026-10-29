Zeekr 9x, il suv di lusso turbo ibrido da 900 cavalli arriva in Italia

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Zeekr 9X in Italia, prezzo e caratteristiche del nuovo SUV di lusso presentato a Roma

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Stefano Santini

Stefano Santini

Arriva in Italia il suv di lusso a 6 posti con motore supr hybrid da 897 cavalli e fino a 179 km di autonomia elettrica e 737 km complessivi. La batteria si ricarica in DC fino a 330 kW e passa dal 10 all'80% in 9,5 minuti. La versione Ultra AWD ha un prezzo a partire da 122.610 euro 

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Debutta anche in Italia Zeekr 9X, il suv di lusso a sei posti del marchio globale di mobilità premium di Geely Auto Group presentato al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dopo l'anteprima europea al Monaco Yacht Show.

Le caratteristiche di Zeekr 9X

Zeekr sviluppa tecnologie per le batterie e con 9X mette sul mercato una ibrida, nel vero senso della parola. O meglio una "super" ibrida: sistema a 900 V da 897 cavalli complessivi, capace di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e di ricaricarsi dal 10 all’80% in 9,5 minuti. L’autonomia complessiva arriva fino a 737 km. 

La gamma di Zeekr

A New Class of Luxury è il claim che accompagna Zeekr 9X e ne sintetizza la visione: unire design, tecnologia, spazio e comfort in una nuova interpretazione del lusso contemporaneo. Con la 9X, Zeekr ha introdotto nella propria gamma italiana il modello di lusso di punta, che si affianca a X, 001, 7X e 7GT.

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Il design esterno e gli interni di Zeekr 9X

Progettata a Göteborg dal team guidato da Stefan Sielaff, la 9X è lunga 5 metri e 24, con un passo di 3, 17 metri. L’abitacolo offre sei posti in configurazione 2+2+2, con sedili anteriori riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio, sedili posteriori con poggiagambe motorizzati. All'interno un impianto audio Naim da 32 altoparlanti, i doppi display OLED da 16 pollici e il display OLED da 17 pollici per l’intrattenimento dei passeggeri. 

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Il motore di Zeekr 9X

La versione Ultra AWD destinata al mercato italiano è equipaggiata con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore turbo benzina da 2,0 litri a due motori elettrici, con trazione integrale. L’architettura a 900 V sviluppa una potenza di sistema di 660 kW, pari a 897 CV, e una coppia massima di 935 Nm. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e gli ammortizzatori CDC a doppia valvola completano una configurazione progettata per coniugare comfort e controllo.

La batteria di Zeekr 9X

La batteria da 55,1 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 179 km e un’autonomia complessiva fino a 737 km. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 330 kW: nelle condizioni previste dal costruttore, il passaggio dal 10 all’80% richiede 9,5 minuti.

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Il prezzo di Zeekr 9X

In Italia Zeekr 9X sarà proposta nella versione Ultra AWD a 6 posti, con un prezzo di listino a partire da 122.610 euro chiavi in mano.

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