Zeekr 9x, il suv di lusso turbo ibrido da 900 cavalli arriva in Italia

Arriva in Italia il suv di lusso a 6 posti con motore supr hybrid da 897 cavalli e fino a 179 km di autonomia elettrica e 737 km complessivi. La batteria si ricarica in DC fino a 330 kW e passa dal 10 all'80% in 9,5 minuti. La versione Ultra AWD ha un prezzo a partire da 122.610 euro Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Debutta anche in Italia Zeekr 9X, il suv di lusso a sei posti del marchio globale di mobilità premium di Geely Auto Group presentato al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dopo l'anteprima europea al Monaco Yacht Show. Le caratteristiche di Zeekr 9X Zeekr sviluppa tecnologie per le batterie e con 9X mette sul mercato una ibrida, nel vero senso della parola. O meglio una "super" ibrida: sistema a 900 V da 897 cavalli complessivi, capace di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e di ricaricarsi dal 10 all’80% in 9,5 minuti. L’autonomia complessiva arriva fino a 737 km.

La gamma di Zeekr A New Class of Luxury è il claim che accompagna Zeekr 9X e ne sintetizza la visione: unire design, tecnologia, spazio e comfort in una nuova interpretazione del lusso contemporaneo. Con la 9X, Zeekr ha introdotto nella propria gamma italiana il modello di lusso di punta, che si affianca a X, 001, 7X e 7GT. Approfondimento Zeekr, 24 ore in elettrico sul GRA di Roma: km percorsi e autonomia

Il design esterno e gli interni di Zeekr 9X Progettata a Göteborg dal team guidato da Stefan Sielaff, la 9X è lunga 5 metri e 24, con un passo di 3, 17 metri. L’abitacolo offre sei posti in configurazione 2+2+2, con sedili anteriori riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio, sedili posteriori con poggiagambe motorizzati. All'interno un impianto audio Naim da 32 altoparlanti, i doppi display OLED da 16 pollici e il display OLED da 17 pollici per l’intrattenimento dei passeggeri. Approfondimento Zeekr X, prezzo e caratteristiche del Suv elettrico cinese

Il motore di Zeekr 9X La versione Ultra AWD destinata al mercato italiano è equipaggiata con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore turbo benzina da 2,0 litri a due motori elettrici, con trazione integrale. L’architettura a 900 V sviluppa una potenza di sistema di 660 kW, pari a 897 CV, e una coppia massima di 935 Nm. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e gli ammortizzatori CDC a doppia valvola completano una configurazione progettata per coniugare comfort e controllo. La batteria di Zeekr 9X La batteria da 55,1 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 179 km e un’autonomia complessiva fino a 737 km. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 330 kW: nelle condizioni previste dal costruttore, il passaggio dal 10 all’80% richiede 9,5 minuti. Approfondimento Zeekr debutta in Italia, quattro auto elettriche già ordinabili