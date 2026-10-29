Zeekr 9x, il suv di lusso turbo ibrido da 900 cavalli arriva in Italia

Arriva in Italia il suv di lusso a 6 posti con motore supr hybrid da 897 cavalli e fino a 179 km di autonomia elettrica e 737 km complessivi. La batteria si ricarica in DC fino a 330 kW e passa dal 10 all'80% in 9,5 minuti. La versione Ultra AWD ha un prezzo a partire da 122.610 euro
Debutta anche in Italia Zeekr 9X, il suv di lusso a sei posti del marchio globale di mobilità premium di Geely Auto Group presentato al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dopo l'anteprima europea al Monaco Yacht Show.
Le caratteristiche di Zeekr 9X
Zeekr sviluppa tecnologie per le batterie e con 9X mette sul mercato una ibrida, nel vero senso della parola. O meglio una "super" ibrida: sistema a 900 V da 897 cavalli complessivi, capace di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e di ricaricarsi dal 10 all’80% in 9,5 minuti. L’autonomia complessiva arriva fino a 737 km.
La gamma di Zeekr
A New Class of Luxury è il claim che accompagna Zeekr 9X e ne sintetizza la visione: unire design, tecnologia, spazio e comfort in una nuova interpretazione del lusso contemporaneo. Con la 9X, Zeekr ha introdotto nella propria gamma italiana il modello di lusso di punta, che si affianca a X, 001, 7X e 7GT.
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Il design esterno e gli interni di Zeekr 9X
Progettata a Göteborg dal team guidato da Stefan Sielaff, la 9X è lunga 5 metri e 24, con un passo di 3, 17 metri. L’abitacolo offre sei posti in configurazione 2+2+2, con sedili anteriori riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio, sedili posteriori con poggiagambe motorizzati. All'interno un impianto audio Naim da 32 altoparlanti, i doppi display OLED da 16 pollici e il display OLED da 17 pollici per l’intrattenimento dei passeggeri.
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Il motore di Zeekr 9X
La versione Ultra AWD destinata al mercato italiano è equipaggiata con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore turbo benzina da 2,0 litri a due motori elettrici, con trazione integrale. L’architettura a 900 V sviluppa una potenza di sistema di 660 kW, pari a 897 CV, e una coppia massima di 935 Nm. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e gli ammortizzatori CDC a doppia valvola completano una configurazione progettata per coniugare comfort e controllo.
La batteria di Zeekr 9X
La batteria da 55,1 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 179 km e un’autonomia complessiva fino a 737 km. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 330 kW: nelle condizioni previste dal costruttore, il passaggio dal 10 all’80% richiede 9,5 minuti.
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Il prezzo di Zeekr 9X
In Italia Zeekr 9X sarà proposta nella versione Ultra AWD a 6 posti, con un prezzo di listino a partire da 122.610 euro chiavi in mano.
Zeekr alla Milano Design Week 2026, debutto con The Art of Connection
Anche Zeekr presente alla Milano Design Week 2026. Il marchio cinese ha voluto mostare in anteprima la sua berlina sportiva 7GT, capace di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Il brand è protagonista nel Tortona District con la mostra immersiva 'The Art of Connection', ospitata negli spazi di Showroom 31.