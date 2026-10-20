Oltre 4.100 chilometri percorsi in 24 ore da due auto del marchio cinese del gruppo Geely specializzato in auto elettriche. Zeekr 7X e Zeekr 7GT hanno completato la "24 Heures du GRA" in un'ora e 44 minuti di ricarica complessiva in media per auto, soste inferiori ai 16 minuti e un costo medio dell'energia di 224 euro per vettura, con abbonamento

Quanto costa e quanta strada possiamo fare se giriamo per 24 ore sul Grande Raccordo Anulare di Roma con due auto elettriche? La risposta ce la dà Zeekr, il marchio cinese del gruppo Geely, che ha "disputato" la cosidddetta "24 Heures du GRA", la prova su strada che ha messo alla prova autonomia, prestazioni, efficienza energetica e velocità di ricarica dei modelli Zeekr 7X e Zeekr 7GT.

I km percorsi

Le due auto (nelle versioni Long Range RWD) hanno circolato tra domenica alle 17 e lunedì, percorrendo oltre 2mila km ciascuna (precisamente 4.158,5 km totali), equivalenti a oltre 62 giri del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, la Zeekr 7X ha percorso 2.059,8 chilometri, completando 31 giri del GRA e registrando una velocità media di 98 km/h. La Zeekr 7GT ha raggiunto 2.098,7 chilometri, pari a 31,5 giri, con una velocità media di 99 km/h.

I consumi e la ricarica di Zeekr

La Zeekr 7X ha registrato un consumo medio di 21,2 kWh/100 km, mentre la Zeekr 7GT ha fatto segnare un consumo medio di 18,8 kWh/100 km.

Sul fronte della ricarica, le due vetture hanno effettuato complessivamente 14 sessioni, incluse le ricariche finali, utilizzando infrastrutture ad alta potenza fino a 300 kW.

L'energia complessivamente erogata è stata di 862,88 kWh, di cui 405,96 kWh per la Zeekr 7X e 456,92 kWh per la Zeekr 7GT.

Applicando una tariffa di 0,52 euro/kWh prevista con l'abbonamento IPlanet Plus, il costo totale dell'energia ricaricata durante le 24 ore è pari a 448,70 euro, corrispondenti a 211,10 euro per la 7X e 237,60 euro per la 7GT.

Considerando invece una tariffa IPlanet senza abbonamento di 0,74 euro/kWh, il costo complessivo sarebbe stato di 638,53 euro, rispettivamente 300,41 euro per la 7X e 338,12 euro per la 7GT.