Oltre 4.100 chilometri percorsi in 24 ore da due auto del marchio cinese del gruppo Geely specializzato in auto elettriche. Zeekr 7X e Zeekr 7GT hanno completato la "24 Heures du GRA" in un'ora e 44 minuti di ricarica complessiva in media per auto, soste inferiori ai 16 minuti e un costo medio dell'energia di 224 euro per vettura, con abbonamento
Quanto costa e quanta strada possiamo fare se giriamo per 24 ore sul Grande Raccordo Anulare di Roma con due auto elettriche? La risposta ce la dà Zeekr, il marchio cinese del gruppo Geely, che ha "disputato" la cosidddetta "24 Heures du GRA", la prova su strada che ha messo alla prova autonomia, prestazioni, efficienza energetica e velocità di ricarica dei modelli Zeekr 7X e Zeekr 7GT.
I km percorsi
Le due auto (nelle versioni Long Range RWD) hanno circolato tra domenica alle 17 e lunedì, percorrendo oltre 2mila km ciascuna (precisamente 4.158,5 km totali), equivalenti a oltre 62 giri del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, la Zeekr 7X ha percorso 2.059,8 chilometri, completando 31 giri del GRA e registrando una velocità media di 98 km/h. La Zeekr 7GT ha raggiunto 2.098,7 chilometri, pari a 31,5 giri, con una velocità media di 99 km/h.
I consumi e la ricarica di Zeekr
La Zeekr 7X ha registrato un consumo medio di 21,2 kWh/100 km, mentre la Zeekr 7GT ha fatto segnare un consumo medio di 18,8 kWh/100 km.
Sul fronte della ricarica, le due vetture hanno effettuato complessivamente 14 sessioni, incluse le ricariche finali, utilizzando infrastrutture ad alta potenza fino a 300 kW.
L'energia complessivamente erogata è stata di 862,88 kWh, di cui 405,96 kWh per la Zeekr 7X e 456,92 kWh per la Zeekr 7GT.
Applicando una tariffa di 0,52 euro/kWh prevista con l'abbonamento IPlanet Plus, il costo totale dell'energia ricaricata durante le 24 ore è pari a 448,70 euro, corrispondenti a 211,10 euro per la 7X e 237,60 euro per la 7GT.
Considerando invece una tariffa IPlanet senza abbonamento di 0,74 euro/kWh, il costo complessivo sarebbe stato di 638,53 euro, rispettivamente 300,41 euro per la 7X e 338,12 euro per la 7GT.
Ricariche rapide per ridurre i tempi di sosta
Ciascuna vettura ha effettuato sette soste di ricarica, compreso il rabbocco conclusivo. Il tempo complessivo delle operazioni è stato di 100 minuti per la Zeekr 7X e 109 minuti per la Zeekr 7GT.
I dati registrati dalla piattaforma IPlanet evidenziano che, nelle dodici sessioni di ricarica complete, le vetture hanno recuperato mediamente 68,4 kWh in 15 minuti e 50 secondi, raggiungendo picchi di potenza prossimi ai 300 kW, il limite massimo di erogazione delle colonnine utilizzate durante la prova. Un valore che non rappresenta tuttavia il pieno potenziale delle due vetture: sia la Zeekr 7X sia la Zeekr 7GT, nelle versioni Long Range RWD, sono infatti progettate per raggiungere una potenza massima di ricarica fino a 420 kW, attraverso infrastrutture compatibili e in condizioni ottimali.
Approfondimento
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Zeekr 7X e 7GT: tecnologia e prestazioni
La Zeekr 7X, SUV elettrico lungo 4.787 mm e alto 1.650 mm, nella versione Long Range RWD dispone di una batteria da 100 kWh, con un'autonomia omologata di 615 chilometri nel ciclo WLTP.
La Zeekr 7GT, Gran Turismo elettrica lunga 4.817 mm e alta 1.456 mm, adotta una batteria della stessa capacità e raggiunge un'autonomia WLTP di 655 chilometri.
Entrambi i modelli sono dotati di trazione posteriore e di un propulsore da 310 kW, equivalenti a 421 CV, con una velocità massima di 210 km/h.
L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,0 secondi per la 7X e in 5,3 secondi per la 7GT. Per entrambe, il tempo dichiarato di ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% è di appena 16 minuti.
Le due versioni Long Range RWD protagoniste della prova sono disponibili sul mercato italiano con prezzi di listino a partire da 58.000 euro per la Zeekr 7X e 54.500 euro per la Zeekr 7GT.
Zeekr alla Milano Design Week 2026, debutto con The Art of Connection
Anche Zeekr presente alla Milano Design Week 2026. Il marchio cinese ha voluto mostare in anteprima la sua berlina sportiva 7GT, capace di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Il brand è protagonista nel Tortona District con la mostra immersiva 'The Art of Connection', ospitata negli spazi di Showroom 31.