Citroen 2CV, il prototipo debutta al Salone di Parigi: arriverà nel 2028 e sarà elettrica
L’evento “Night Before” che ha anticipato il Salone dell’Auto di Parigi 2026 è stata l’occasione per mostrare il prototipo che richiama l’iconico modello del Double Chevron, pensato per anticipare il modello di E-Car accessibile che debutterà nel 2028. La nuova 2CV è lunga 3,76 metri con un’attento studio dei materiali per contenere i pesi di questa concept. Il modello di serie potrebbe avere uno prezzo vicino ai 15.000 euro.
A cura di Gianluca Sepe
- La nuova Citroen 2CV è una concept car che ha fatto il suo debutto durante l’evento “Night Before” di Stellantis durante il quale il Gruppo ha mostrato una serie di novità, con prototipi per i principali brand. Tra questi appunto la piccola francese che anticipa la E-Car pronta ad arrivare su strada nel 2028.
- Il design evidenzia uno stile retrò, con moltissime analogie rispetto all’icona modello del Double Chevron. In questo caso siamo in una nuova categoria di veicoli elettrici, pensati per essere economici e accessibili ai clienti del Vecchio Continente.
- Sono diversi gli elementi che strizzano l’occhio al passato su questa nuova Citroen 2CV: dalla capotte in tela ai passaruota, passando per l’effetto pop up dei gruppi ottici LED. I cerchi bianchi dal look vintage sono calzati da pneumatici Michelin che per l’occasione hanno anche il logo del brand in corsivo.
- Lunga 3,76 metri e con un bagagliaio vicino ai 200 litri di capacità dovrebbe pesare intorno ai 1.000 kg. Questo anche in virtù di una powertrain elettrica che potrebbe avere una batteria inferiore ai 30 kWh, probabilmente vicina ai 25 kWh. Questo garantirebbe circa 100 km di autonomia, adatti dunque per l’utilizzo quotidiano e per un range settimanale prima della ricarica.
- Gli interni mostrano richiamano nuovamente la tradizione, con le sedute che hanno lo stile simile ad un divanetto e il clacson che invece rimanda alla leva del cambio della vecchia 2CV. La radio è estraibile, come sulle auto del passato e lungo il parabrezza c’è un display che mostra le informazioni essenziali, dalla carica della batteria alla velocità. A questo si affianca un piccolo schermo per l’infotainment.
- Al momento non sappiamo ancora dove sarà prodotta questa nuova e-car ma è possibile che possa essere assemblata in Italia, magari a Pomigliano come trapelato nei mesi scorsi. Accanto a lei anche un modello con una configurazione simile a marchio Fiat e uno per Opel. Il prezzo della futura Citroen 2CV dovrebbe essere intorno ai 15.000 euro.