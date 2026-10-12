L’evento “Night Before” che ha anticipato il Salone dell’Auto di Parigi 2026 è stata l’occasione per mostrare il prototipo che richiama l’iconico modello del Double Chevron, pensato per anticipare il modello di E-Car accessibile che debutterà nel 2028. La nuova 2CV è lunga 3,76 metri con un’attento studio dei materiali per contenere i pesi di questa concept. Il modello di serie potrebbe avere uno prezzo vicino ai 15.000 euro.

A cura di Gianluca Sepe