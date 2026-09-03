La sigla CLA 45 resta, ma cambia completamente la meccanica. La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ abbandona il quattro cilindri turbo della precedente generazione e passa alla propulsione esclusivamente elettrica. Il risultato sono 680 cavalli, tre motori elettrici e una coppia massima di 1.759 Nm, accompagnati da un’autonomia dichiarata superiore a 670 chilometri Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ abbandona il quattro cilindri turbo della precedente generazione e passa alla propulsione esclusivamente elettrica, con tre motori per un totale di 680 cavalli e un’autonomia dichiarata superiore a 670 chilometri. Lo schema tecnico prevede tre unità elettriche a flusso assiale, una sull’asse anteriore e due su quello posteriore. La potenza massima di sistema raggiunge 500 kW, equivalenti a 680 cavalli, mentre la presenza di due motori posteriori permette di gestire separatamente la coppia inviata alle singole ruote attraverso il torque vectoring. La trazione AMG Performance 4Matic+ può così modificare continuamente la distribuzione della coppia fra avantreno e retrotreno. Le prestazioni sono da sportiva di categoria superiore. Mercedes dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, rilevata però utilizzando il sistema del one-foot rollout che esclude dal cronometraggio i primi 30,48 centimetri percorsi dalla vettura. La velocità massima è limitata a 250 km/h e può raggiungere 270 km/h con il pacchetto AMG Dynamic Plus. Il potenziale della vettura è stato verificato anche al Nürburgring, dove la CLA 45 ha completato la Nordschleife in 7 minuti 32 secondi e 70 millesimi, ottenendo il record dichiarato da Mercedes per il proprio segmento.

Batteria da 94 kWh e architettura a 800 volt L’alimentazione è affidata a una batteria con capacità utilizzabile di 94 kWh, abbinata a un’architettura elettrica a 800 volt. La CLA 45 può raggiungere una potenza di ricarica in corrente continua di 330 kW e Mercedes dichiara 22 minuti per passare dal 10 all’80% collegandosi a una colonnina adeguata. L’autonomia Wltp arriva a oltre 670 chilometri sulla berlina, mentre la Shooting Brake si ferma a circa 640 chilometri. I consumi omologati della quattro porte sono compresi fra 16,5 e 18,7 kWh ogni 100 chilometri. La gestione termica della batteria assume un ruolo importante anche nell’impiego più sportivo, dove deve consentire di mantenere elevate potenze di erogazione e recupero. Il telaio utilizza sospensioni AMG Ride Control con molle in acciaio e ammortizzatori adattivi regolabili su tre livelli, mentre tutti i principali componenti di guida delle ruote sono stati rivisti rispetto alle CLA meno potenti. Approfondimento Mercedes Classe C elettrica, la berlina si evolve

Aerodinamica attiva e modalità di guida AMG Sulla berlina firmata AMG debutta uno spoiler posteriore attivo che modifica la propria inclinazione in funzione del programma di guida e delle necessità aerodinamiche. Alle basse richieste di raffreddamento intervengono anche le serrande anteriori attive, mantenute chiuse per ridurre la resistenza all’avanzamento. Sulla Shooting Brake lo stesso principio viene applicato allo spoiler collocato nella parte superiore del portellone. AMG ha inoltre lavorato per mantenere alcuni elementi dell’esperienza di guida delle precedenti sportive termiche. Sono disponibili sette programmi e la modalità AMG Force S+ introduce cambi di rapporto simulati comandabili tramite i paddle al volante. A questi si aggiunge un sistema sonoro che riproduce artificialmente la risposta acustica di un motore AMG e la funzione AMG Track Pace per registrare e analizzare i dati durante l’utilizzo in circuito. Approfondimento Nuova Mercedes GLA, svelato in anteprima il nuovo suv compatto

Nuova Mercedes CLA AMG dimensioni e bagagliaio La berlina misura 4,74 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,47 metri di altezza. Il bagagliaio posteriore offre 390 litri, mentre la CLA 45 Shooting Brake porta la capacità a 450 litri. L’impostazione dell’abitacolo riprende quella della nuova generazione della CLA, con il sistema operativo MB.OS e l’ultima evoluzione dell’MBUX, accompagnati dagli elementi specifici AMG dedicati a strumentazione e gestione della dinamica di guida. Approfondimento Mercedes Classe C elettrica, prezzo e allestimenti: uscita a fine 2026