Mercedes: nuove GLE e GLS a Tuscaloosa, la fabbrica americana dei SUV

Nel sito produttivo nato nel 1996 in Alabama vengono costruiti i SUV premium del marchio tedesco e tra questi anche alcuni modelli elettrici. Qui nascono i modelli della Stella destinati agli Stati Uniti ma anche al mercato globale, con 5.800 persone impiegate. E’ stato il primo sito produttivo di Mercedes a nascere al di fuori della Germania

La casa dei SUV della Stella al di fuori della Germania. La fabbrica di Mercedes a Tuscaloosa, Alabama, è uno dei siti produttivi più importanti per la casa automobilistica di Stoccarda, in particolare perché al di fuori dal territorio tedesco. Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) è nato nel 1995, con la fine della costruzione degli impianti nel 1996 e le prime attività avviate nel gennaio del 1997 con l’assemblaggio della Classe M.

La produzione Mercedes fuori dalla Germania Il sito Mercedes di Tuscaloosa è stato il primo grande stabilimento del brand al di fuori del territorio tedesco, destinato alla produzione dei SUV di medie e grandi dimensioni della Stella. Attualmente sono impiegate 5.800 persone, con un impatto stimato di 58.000 posti di lavoro nella contea e nello stato dell’Alabama grazie a fornitori e aziende di servizi collegate. Secondo il marchio tedesco operano 150 fornitori con sede negli Stati Uniti collegati direttamente alla fabbrica di Tuscaloosa. Approfondimento Mercedes GLB Hybrid 2026: prezzo, allestimenti e motorizzazioni

I modelli che nascono a Tuscaloosa A MBUSI vengono assemblati i modelli GLS, GLE, GLE Coupé e Mercedes-Maybach GLS per il mercato globale. Dal 2022 poi sono stati aggiunte anche le linee delle vetture elettriche EQE e EQS, oltre a EQS Maybach arrivato nel 2023. Qui nascerà a partire dal 2027 anche la nuova generazione di GLC. Dal 1997 ad oggi, dalle linee produttive di Tuscaloosa sono usciti circa 5 milioni di veicoli. Approfondimento Nuova Mercedes VLE, debutta il monovolume elettrico di lusso