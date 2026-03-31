Mercedes: nuove GLE e GLS a Tuscaloosa, la fabbrica americana dei SUV

Nel sito produttivo nato nel 1996 in Alabama vengono costruiti i SUV premium del marchio tedesco e tra questi anche alcuni modelli elettrici. Qui nascono i modelli della Stella destinati agli Stati Uniti ma anche al mercato globale, con 5.800 persone impiegate. E’ stato il primo sito produttivo di Mercedes a nascere al di fuori della Germania
La casa dei SUV della Stella al di fuori della Germania. La fabbrica di Mercedes a Tuscaloosa, Alabama, è uno dei siti produttivi più importanti per la casa automobilistica di Stoccarda, in particolare perché al di fuori dal territorio tedesco. Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) è nato nel 1995, con la fine della costruzione degli impianti nel 1996 e le prime attività avviate nel gennaio del 1997 con l’assemblaggio della Classe M.
La produzione Mercedes fuori dalla Germania
Il sito Mercedes di Tuscaloosa è stato il primo grande stabilimento del brand al di fuori del territorio tedesco, destinato alla produzione dei SUV di medie e grandi dimensioni della Stella. Attualmente sono impiegate 5.800 persone, con un impatto stimato di 58.000 posti di lavoro nella contea e nello stato dell’Alabama grazie a fornitori e aziende di servizi collegate. Secondo il marchio tedesco operano 150 fornitori con sede negli Stati Uniti collegati direttamente alla fabbrica di Tuscaloosa.
Approfondimento
Mercedes GLB Hybrid 2026: prezzo, allestimenti e motorizzazioni
I modelli che nascono a Tuscaloosa
A MBUSI vengono assemblati i modelli GLS, GLE, GLE Coupé e Mercedes-Maybach GLS per il mercato globale. Dal 2022 poi sono stati aggiunte anche le linee delle vetture elettriche EQE e EQS, oltre a EQS Maybach arrivato nel 2023. Qui nascerà a partire dal 2027 anche la nuova generazione di GLC. Dal 1997 ad oggi, dalle linee produttive di Tuscaloosa sono usciti circa 5 milioni di veicoli.
Approfondimento
Nuova Mercedes VLE, debutta il monovolume elettrico di lusso
Produzione sostenibile
Mercedes ha deciso di porre l’attenzione alla sostenibilità anche in questo impianto produttivo e per questo è stato sottoscritto un accordo con Alabama Power che prevede un incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili per alimentare il sito. Entro la metà del 2026, l'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà interamente ottenuta da fonti solari, nell'ambito di un accordo di acquisto della durata di 15 anni.