Mercedes Classe C elettrica, prezzo e allestimenti: uscita a fine 2026

Con 489 cavalli e un'autonomia dichiarata di 762 km, la versione a batteria, che differisce in molte cose rispetto alle versioni ibride, sarà in vendita dalla fine dell'anno con un prezzo a partire da circa 70mila euro. È costruita sulla nuova piattaforma MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture)

Arriverà a fine 2026 la Mercedes Classe C più sportiva di sempre, completamente elettrica. In questa versione a batteria l'iconica berlina della casa della Stella rivoluziona molti elementi della gemella ibrida. È più lunga di 13 centimetri (4,88 metri totali), è costruita sulla nuova piattaforma MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) e dentro mostra un design molto più tecnologico.

Mercedes Classe C EQ

La batteria e l'autonomia di Mercedes Classe C EQ La batteria della nuova Mercedes Classe C EQ garantisce 762 km di autonomia media ed è costruita sulla nuova piattafoma MB.EA per le auto elettriche, del tipo a 800 volt. La batteria è da 94 kWh e accetta fino a 330 kW in corrente continua, mentre in corrente fino a 11 kW. Motori e prezzi di Mercedes Classe C EQ Unica la versione: una 4x4 da 469 cavalli totali, grazie a due motori, uno davanti e uno dietro. Il cambio automatico è a due marce: la prima garantisce lo spunto a velocità più basse, mentre la seconda, che entra intorno ai 100-120 km/h permette di ragiungere la velocità massima di 210 km/h. Numeri da sposrtiva, se si pensa che lo 0-100 è dichiarato in 4 secondi e il peso dell'auto è oltre i 2.450 kg. I prezzi partono da circa 70mila euro Approfondimento Mercedes GLE 2026, come cambia con il restyling: tutte le novità

Mercedes Classe C EQ

Gli esterni di Mercedes Classe C EQ Più lunga, come detto, della versione ibrida, Classe C EQ ricorda nel tetto la CLA, anche se con una curvatura maggiore. Nel posteriore il baule è corto, con i fanali tondi all'interno di una fascia nera. Il passaggio tra fuori e dentro è dato dal tetto di cristallo, opacizzabile o illuminabile secondo le preferenze, ma senza tendina a chiusura. Gli interni di Mercedes Classe C EQ Lo schermo rettangolare nella plancia domina gli interni misurando 39,1 pollici. È un unico pezzo lungo quasi un metro, diviso però in tre zone che contengono le funzioni di guida, l'infotainment e il terzo dedicato al passeggero. Approfondimento Mercedes GLS 2026, come cambia con il restyling: tutte le novità

Mercedes Classe C EQ

Gli spazi L'abitacolo è spazioso, il baule ha una capienza di 470 litri, a cui si aggiungono ulteriori 100 litri nel cofano davanti dove è possibile inserire i cavi di ricarica Approfondimento Mercedes GLB Hybrid 2026: prezzo, allestimenti e motorizzazioni