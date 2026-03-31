Mercedes GLE 2026, come cambia con il restyling: tutte le novità

La gamma dei motori di nuova Mercedes GLE include powertrain elettrificati e già in grado di adattarsi alle future normative Euro 7. Al vertice della line-up c’è il V8 della GLE 580 4Matic, reso ancora più reattivo: la potenza nominale è cresciuta fino a 395 kW (537 CV) con la coppia a 750 Nm. L’otto cilindri è stato dotato di un albero motore piatto, con un’ottimizzazione di filtro antiparticolato, condotti di aspirazione e scarico della testata e albero a camme di aspirazione. La gamma include poi la 450 4Matic con motore sei cilindri da 381 CV e 560 Nm di coppia, la 450e 4Matic con potenza complessiva da 326 CV e 540 Nm e un motore elettrico aggiuntivo da 135 kW (questa versione plug-in hybrid offre fino a 106 km di autonomia in elettrico) e le diesel: la 450d 4Matic da 367 CV e 750 Nm di coppia e infine la entry level e infine la 350d, da 286 CV e 650 Nm di coppia.

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