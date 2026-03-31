Mercedes GLE 2026, come cambia con il restyling: tutte le novità

Introduzione
Mercedes GLE si rinnova. Il SUV premium del marchio tedesco è protagonista di un nuovo restyling che porta su strada più carattere, nuove tecnologie e anche un upgrade per quel che riguarda le motorizzazioni. Sul facelift di GLE arrivano oltre 3.000 nuove componenti, con un percorso di aggiornamento volto a mantenere questo modello sempre competitivo tra i modelli premium a ruote alte.
Quello che devi sapere
Design rinnovato
Il rinnovato SUV della casa automobilistica di Stoccarda ora porta in due una nuova griglia, con la possibilità di avere la cornice illuminata così come il logo della Stella tra gli optional aumentando la percezione su strada di nuova Mercedes GLE. Nuovi sono anche i gruppi ottici, con il simbolo del brand che ritorna con due elementi su sviluppo orizzontale e la tecnologia Digital Light. Rinnovato poi anche il paraurti e le prese d’aria. Nel complesso il frontale ha una carattere più deciso rispetto al passato. In coda i gruppi ottici sono integrati in un unico elemento che corre su tutto il portellone unendo di fatto la fanaleria in un unico motivo. Si amplia la gamma di colori e arrivano anche i nuovi cerchi da 20’’ disponibili in tre nuovi design.
A bordo il nuovo MBUX
All’interno dell’abitacolo arriva il nuovo Superscreen MBUX disponibile già di serie, con l’integrazione di tre display da 12,3’’ che creano un ambiente digitale dal quale conducente e passeggero anteriore possono interagire direttamente con i set up della vettura. Il sistema si basa sul software MB.OS sviluppato internamente che integra anche l’intelligenza artificiale e un assistente vocale capace di dialoghi sempre più naturali e risposte rapide. Il nuovo infotainment poi integra anche i servizi Google, con Maps già disponibile senza mirroring dello smartphone.
Gli interni di nuova Mercedes GLE
Un lavoro specifico è stato fatto anche sulle finiture, con nuove bocchette del sistema di areazione, integrate nella plancia e nel sistema di illuminazione ambientale. Quest’ultima può creare diverse sequenze di benvenuto oltre ad accompagnare il viaggio con un’illuminazione specifica. Rinnovate anche le sedute, con nuovo design 3D e cuciture specifiche oltre alla regolazione elettrica di serie. I sedili son disponibili anche con il pacchetto sportivo AMG Line. Per la personalizzazione delle finiture i clienti possono scegliere tra le altre cose tra allumino, legno di noce o betulla. Di serie ora il tetto panoramico mentre è sempre disponibile tra le opzioni anche la terza fila di sedili. Il bagagliaio ha una capacità di carico di 630 litri che diventano 2.055 abbattendo le sedute posteriori.
I motori
La gamma dei motori di nuova Mercedes GLE include powertrain elettrificati e già in grado di adattarsi alle future normative Euro 7. Al vertice della line-up c’è il V8 della GLE 580 4Matic, reso ancora più reattivo: la potenza nominale è cresciuta fino a 395 kW (537 CV) con la coppia a 750 Nm. L’otto cilindri è stato dotato di un albero motore piatto, con un’ottimizzazione di filtro antiparticolato, condotti di aspirazione e scarico della testata e albero a camme di aspirazione. La gamma include poi la 450 4Matic con motore sei cilindri da 381 CV e 560 Nm di coppia, la 450e 4Matic con potenza complessiva da 326 CV e 540 Nm e un motore elettrico aggiuntivo da 135 kW (questa versione plug-in hybrid offre fino a 106 km di autonomia in elettrico) e le diesel: la 450d 4Matic da 367 CV e 750 Nm di coppia e infine la entry level e infine la 350d, da 286 CV e 650 Nm di coppia.
Dinamica di guida ottimizzata
Ad esaltare la dinamica di guida ci pensa l’E-Active Body Control, sistema di sospensioni attive che controlla individualmente l’interazione su ciascuna ruota, riducendo rollio e beccheggio ma anche bilanciando l’abbassamento della vettura in fase di accelerazione e frenata. Gli ammortizzatori Airmatic lavorano in maniera predittiva per regolare il set up della vettura e renderla pronta ad ogni tipo di situazione. Nuova Mercedes GLE offre supporto al conducente grazie al MB.Drive Assist che integra anche i sistemi di sussistenza al parcheggio e una nuova rete di radar e sensori ancora più accurati.
Produzione negli Stati Uniti
Il SUV premium della casa automobilistica tedesca punterà anche in questo restyling a unire confort e spazi da Sport Utility con una dinamica di guida da vettura sportiva. La nuova Mercedes GLE sarà prodotta negli Stati Uniti, nell’impianto della Stella a Tuscaloosa in Alabama che si occuperà del fabbisogno globale di questo modello. La gamma includerà anche le versioni coupé e le più sportive declinazione AMG 53 4Matic+ e 53 Hybrid 4Matic+ che avranno una potenza complessiva fino a 633 CV
Prezzi e consegne
I prezzi e i listini di Mercedes GLE sono attesi per la fine di maggio 2026, mentre le consegne per ottobre/novembre