Mercedes GLS 2026, come cambia con il restyling: tutte le novità

Introduzione
La Classe S dei SUV. Nella gamma Mercedes la GLS ha sempre rappresentato il perfetto connubio tra confort, lusso e prestazioni. Ed è così anche in occasione di questo restyling che aggiorna uno dei modelli di punta della casa automobilistica tedesca grazie a novità fuori, dentro l’abitacolo e soprattutto sotto pelle con un’ottimizzazione dell’offerta dei motori.
Quello che devi sapere
Il design di nuova Mercedes GLS
La nuova Mercedes GLS vanta un nuovo paraurti anteriore che è stato ridisegnato rispetto al passato e ora conferisce maggiore espressività alla vettura. Il frontale è stato reso più armonioso dalla nuova calandra brunita che unisce visivamente i gruppi ottici e la griglia del radiatore, con la firma luminosa resa distintiva grazie al nuovo design a Stella, evidenziando il look moderno e raffinato di nuova GLS. Sono dotati di serie della nuova tecnologia Digital Light con micro LED che migliora la visibilità e il campo di illuminazione del 40% rispetto al passato. Il logo Mercedes trova posto al centro della griglia e in alcuni mercati sarà anche retro illuminato, con la cornice cromata a incastonare la meglio il simbolo della casa di Stoccarda.
Nuovi cerchi e colori
In coda la fanaleria è collegata da un’apposita modanatura che intra anche il logo della Stella. Di serie ora c’è il tetto panoramico, con la palette di colori che si amplia con le tinte Dark Petrol opaco e Manufaktur Rosso Patagonia metallizzato. Crescono anche le opzioni per i cerchi, con i 21’’ che hanno due nuovi design ai quali si aggiunge anche il nuovo cerchio AMG da 22’’ a razze multiple.
Tecnologie di bordo
Per gli interni sono disponibili nuove finiture e nuove colorazioni. Rinnovate sono le bocchette del sistema di areazione, con forma rotonda, ai lati del MBUX Superscreen: il display senza soluzione di continuità integra così tre schermi da 12,3’’ per quadro strumenti, infotainment e passeggero anteriore. Il sistema si basa sul software MB.OS sviluppato internamente che integra anche l’intelligenza artificiale e un assistente vocale capace di dialoghi sempre più naturali e risposte rapide. Il nuovo infotainment poi integra anche i servizi Google, con Maps già disponibile senza mirroring dello smartphone.
Interni premium e spaziosi
Di serie su tutta la gamma i sedili confort con le nuove grafiche 3D e le cuciture specifiche. A bordo c’è sempre molto spazio, con la possibilità di avere a disposizione anche una terza fila di sedili e un bagagliaio che raggiunge i 2.400 litri abbattendo le sedute. Tutte le file cadono del massimo del confort con porte USB e la possibilità di avere anche il sistema di climatizzazione a cinque zone.
I motori di nuova Mercedes GLS
La gamma dei motori di nuova Mercedes GLS include powertrain elettrificati e già in grado di adattarsi alle future normative Euro 7. Al vertice della line-up c’è il V8 della GLE 580 4Matic, reso ancora più reattivo: la potenza nominale è cresciuta fino a 395 kW (537 CV) con la coppia a 750 Nm. L’otto cilindri è stato dotato di un albero motore piatto, con un’ottimizzazione di filtro antiparticolato, condotti di aspirazione e scarico della testata e albero a camme di aspirazione. La gamma include poi la 450 4Matic con motore sei cilindri da 381 CV e 560 Nm di coppia, e le diesel: la 450d 4Matic da 367 CV e 750 Nm di coppia e infine la entry level e infine la 350d, da 313 CV e 650 Nm di coppia.
Dinamica di guida ottimizzata
Ad esaltare la dinamica di guida ci pensa l’E-Active Body Control, sistema di sospensioni attive che controlla individualmente l’interazione su ciascuna ruota, riducendo rollio e beccheggio ma anche bilanciando l’abbassamento della vettura in fase di accelerazione e frenata. Gli ammortizzatori Airmatic lavorano in maniera predittiva per regolare il set up della vettura e renderla pronta ad ogni tipo di situazione. Nuova Mercedes GLS offre supporto al conducente grazie al MB.Drive Assist che integra anche i sistemi di sussistenza al parcheggio e una nuova rete di radar e sensori ancora più accurati.
Dagli Stati Uniti al mondo
La nuova Mercedes GLS entrerà in produzione presso lo stabilimento del marchio tedesco a Tuscaloosa in Alabama accanto alle linee di nuova GLE ma anche di altri modelli a ruote alte come EQS ed EQE. Qui inoltre viene assemblata anche la Maybach GLS, con tutti i modelli che vengono destinati non solo al mercato interno ma anche a quello globale.
Prezzi e consegne
I prezzi e i listini di Mercedes GLS sono attesi per la fine di maggio 2026, mentre le consegne per ottobre/novembre