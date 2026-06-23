Il marchio di Mlada Boleslav presenta in anteprima mondiale il suo nuovo modello elettrico a ruote alte, vettura che si pone al vertice della gamma alla spina del brand boemo. In Italia il nuovo suv della casa automobilistica parte del gruppo Volkswagen sarà disponibile nelle versioni 60 e 90x e negli allestimenti Selection e Sportline, con motori fino a 220 kW e autonomia fino a 640 km con una ricarica

La nuova ammiraglia elettrica di Skoda. La casa automobilistica boema amplia la sua gamma di vetture a batteria con l’arrivo di Peaq, suv a sette posti che si colloca al vertice dell’offerta del brand per dimensioni, spazio a bordo ma soprattutto un’autonomia di 640 km con una ricarica. Il nuovo Skoda Peaq rappresenta così un nuovo capitolo per il marchio di Mlada Boleslav, integrando alcune innovazioni che per la prima volta arrivano su una vettura del brand parte del Gruppo Volkswagen.

Design moderno Skoda Peaq è il modello più grande della casa automobilistica boema a portare in dote il design Modern Solid: linee pulite e minimalismo sono subito riconoscibili, con la nuova firma luminosa a T e un Cx di 0,249 che ne conferma l’efficienza aerodinamica. A questo proposito troviamo anche le maniglie a filo con la carrozzeria, altra prima assoluta per un modello del marchio boemo. Sempre nella parte anteriore ritroviamo il Tech-Deck Face con una striscia in nero lucido che collega le sezioni inferiori delle luci. La linea di spalla alta trasmette robustezza, con i montanti D che integrano il lettering Skoda. In coda, nuovo Skoda Peaq riprende il motivo dei gruppi ottici della parte anteiorre, con il profilo a T e l’anello formato dalle luci. Anche qui ritorna il lettering del marchio. Approfondimento Skoda presenta Epiq, il nuovo Urban Crossover 100% elettrico

Dimensioni e bagagliaio di nuovo Skoda Peaq Lunga 4,87 metri e con un passo di 2,96 metri: ci sono dunque 116 mm in più rispetto a Kodiaq, il suo modello corrispettivo con motore a combustione, in termini di lunghezza e. 174 mm in più come passo. Dal punto di vista della capacità di carico, offre da 299 a 935 litri di spazio nel bagagliaio, con 37 litri aggiuntivi grazie al frunk anteriore. Approfondimento Skoda Peaq, motorizzazioni e allestimenti del nuovo Suv elettrico

Interni Gli interni sono stati pensati per massimizzare il confort e sono disponibili con cinque diverse combinazioni di design: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Lift e Sportline. Peaq è anche il primo modello Skoda ad avere il tetto panoramico. Ridisegnati alcuni comandi, per essere ancor più ergonomici e funzionali e come sempre, tante le soluzioni Simply Clever: dal tavolino pieghevole tra i sedili anteriori agli ugelli lavavetri integrati nei tergicristalli. Presente poi anche un piccolo Easter Egg: sul parabrezza, lato passeggero, sono raffigurati tre ciclisti, un richiamo alle origini del marchio come produttore di biciclette e in particolare alla Slavia. Approfondimento Skoda alla Milano Design Week, il nuovo suv Epiq protagonista

Connettività Dal punto di vista della connettività, Skoda Peaq integra il nuovo touch screen da 13,6’’ basato su Android, con lo schermo che ha per la prima volta orientamento verticale. Presente poi anche un alloggiamento per la ricarica wireless di due dispositivi, con la presenza di illuminazione e di appositi magneti per mantenere gli smartphone sempre nella corretta posizione. Dietro al volante invece il quadro strumenti da 10,25’’. Dal punto di vista della sicurezza e dei sistemi di assistenza alla guida, il nuovo Peaq include il Travel Assist 3.0, che integra Traffic Jam Assist e Emergency Assist oltre all’Intelligent Park Assist con Trained Park Assist e Remote Park Assist. Approfondimento Skoda Elroq, il test drive del crossover elettrico della casa boema

Motore, batteria e autonomia Ampia la gamma delle powertrain anche se il mercato italiano includerà solo le versioni Peaq 60 e Peaq 90x: il primo con batteria 63 kWh, 59 kWh netti e motore da 150 kW (204 CV) e 350 Nm di coppia mentre il secondo avrà accumulatore da 91 kWh, 86 kWh netti e output complessivo da 220 kW (300 CV) e 545 Nm, frutto di due motori, uno per asse. Nel primo caso la trazione è posteriore mentre per la più potente abbiamo la trazione integrale. Capitolo ricarica: entrambe le versioni montano un caricatore di bordo da 11 kW con Peaq 60 che ricarica in corrente continua fino a 150 kW mentre la 90x arriva in DC fino a 200 kW. Presente poi anche la funzionalità Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni grazie ad una presa da 230 V presente nel vano bagagli. Approfondimento Skoda Kodiaq RS: prezzo, allestimenti e motorizzazioni del nuovo suv