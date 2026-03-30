Skoda Peaq, motorizzazioni e allestimenti del nuovo Suv elettrico

Il modello più grande e spazioso della gamma Škoda dichiara un'autonomia di oltre 600 chilometri, ed è lunga quasi 4,9 metri, con un passo di 2 metri e 97 cm. Può ospitare a bordo da cinque e fino a 7 persone, a seconda della configurazione. Con cinque posti, offre fino a 1.010 litri di spazio nel bagagliaio, il più grande di qualsiasi modello Škoda. Nella configurazione a 7 posti restano comunque 299 litri di bagaliaio, a cui se ne sommano ulteriori 37 nel vano sotto al cofano anteriore.

Luci e dotazioni

Peaq è disponibile anche con fari a matrice di led e in dieci colori per la carrozzeria, con cerchi in lega da 19 a 21 pollici. Internamente illuminazione ambientale e volante multifunzione riscaldato a due razze. C'è anche un sistema audio top di gamma realizzato in collaborazione con la Sonos. Il tetto panoramico è il più ampio di sempre per Skoda, configurabile nelle posizioni e nell'opacità. Lo schermo centrale è da 13,6 pollici, mentre il quadro strumenti digitale è da 10.

Gli allestimenti di Skoda Peaq

Sarà disponibile in tre versioni: 60, 90 e 90x (due motori e trazione integrale). Il modello base ha una batteria da 63 kWh, per un’autonomia dichiarata di oltre 460 km. Autonomia che arriva, come detto, ad oltre 600 km se scegliamo invece le versioni con batteria da 91 kWh (90 o 90x). Il motore ha una potenza che va dai 204 ai 299 cavalli.

Peaq ha anche la funzione Vehicle-to-Load, con cui attraverso la batteria ad alta tensione si possono caricare o alimentare dispositivi elettrici esterni.