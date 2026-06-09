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Stellantis richiama oltre 1,3 milioni di veicoli Jeep: i modelli a rischio

Auto

Stellantis avvia un richiamo globale su oltre 1,3 milioni di Jeep Wrangler e Jeep Gladiator per un rischio incendio legato al cablaggio della pompa elettroidraulica del servosterzo. L’intervento riguarda i model year dal 2021 al 2025. Negli Stati Uniti le unità coinvolte sono 1.076.999, mentre l’azione comprende anche Canada, Messico e altri mercati. La Casa invita i proprietari a parcheggiare lontano da edifici e altri veicoli fino al completamento della riparazione

 

Stellantis richiama più di 1,3 milioni di veicoli Jeep nel mondo per un potenziale rischio incendio. Il provvedimento interessa Jeep Wrangler e Jeep Gladiator prodotti come model year 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. La criticità è localizzata nell’area della pompa elettroidraulica del servosterzo, componente che integra connessioni elettriche e cablaggi nel vano motore. La causa è il collegamento elettrico della pompa del servosterzo. In determinate condizioni il cablaggio può surriscaldarsi. Il surriscaldamento può coinvolgere materiali combustibili circostanti e generare un incendio del veicolo. La misura è globale, ma la quota maggiore è negli Stati Uniti, dove il regolatore Nhtsa indica 1.076.999 unità richiamate. Stellantis ha comunicato anche circa 106mila veicoli in Canada, 23mila in Messico e 125mila in altri mercati. Il totale supera quindi quota 1,3 milioni.

 

 

Riparazione Jeep e tempi dell’intervento

L’intervento previsto consiste nell’ispezione e, se necessario, nella riparazione o sostituzione del cablaggio o della pompa elettroidraulica del servosterzo. Per i proprietari la procedura corretta è verificare il Vin presso la rete Jeep o sui portali ufficiali dei richiami nei mercati in cui il servizio è disponibile. Fino all’esecuzione dell’intervento resta valida l’indicazione di parcheggiare all’aperto, lontano da edifici, altri veicoli e strutture chiuse.

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