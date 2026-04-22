La casa automobilistica boema conferma la sua presenza per il secondo anno consecutivo alla kermesse dedicata al design nel cuore del capoluogo lombardo. Sotto i riflettori nell'installazione presso Piazza del Senato, il nuovo suv elettrico del brand che si mostra davanti al grande pubblico con il suo aspetto quasi definitivo in attesa del lancio ufficiale previsto nelle prossime settimane

Un’installazione immersiva che mette al centro il suo futuro urban crossover elettrico di Skoda. La casa boema torna alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo e lo fa con un’anticipazione di Epiq, nuovo modello a batteria che sarà lanciato ufficialmente nelle prossime settimane.

Epiq protagonista alla Milano Design Week La vettura compatta alla spina viene mostrata nella sua forma quasi definitiva, con la carrozzeria colorata e impreziosita da speciali abbinamenti cromatici. L’elemento centrale dell’installazione è l’interattive Digital Dome” ma accanto all’aspetto multimediale ci sono anche aree dedicate al relax dei visitatori e spazi ludici pensati anche per i più piccoli. Approfondimento Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima

L'allestimento Skoda all Design Week L’allestimento “Ooooh, that’s EpiQ” di Skoda trova spazio nel cortile di Piazza del Senato, dove gli elementi estetici della campagna di comunicazione della nuova vettura prendono forma come superfici modellabili ponendo in contrasto uno spazio dinamico in evoluzione con il contesto architettonico che fa staticamente da cornice. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il digital artist Ricardo Orts. Approfondimento Skoda Peaq, motorizzazioni e allestimenti del nuovo Suv elettrico

Come sarà Skoda Epiq La nuova Skoda Epiq sarà lunga 4,1 metri e sarà il primo modello ad adottare da subito il linguaggio stilistico Modern Solid e di fatto affiancherà la sorella con motore endotermico Kamiq. Nascerà sulla nuova piattaforma MEB+, così come la nuova Volkswagen ID.Polo. Sarà disponibile con due tagli batteria, da 37 oppure da 51,7 kWh con autonomia fino a 430 km e tre livelli di potenza, da 50 kW, 95 kW oppure 125 kW. Il prezzo non è ancora stato svelato ma dovrebbe essere vicino ai 25.000 euro. Approfondimento Skoda Elroq, il test drive del crossover elettrico della casa boema