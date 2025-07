Defender, Range Rover, Discovery e Jaguar, tutte le novità a Goodwood

Al Festival of Speed i brand di Jaguar Land Rover hanno mostrato le ultime novità in gamma e celebrato la propria storia

A partire da Defender, che all’evento britannico ha mostrato la Octa Black celebrando in particolare le prestazioni di questa versione estrema grazie al suo V8 Twin Turbo 4,4 litri da 635 CV e la nuova 110 Trophy Edition. Quest’ultima è nata come serie speciale in occasione della creazione del Defender Trophy, avventura competitiva che si ispira in parte anche al Camel Trophy.

Lusso, performance, tradizione e uno sguardo al futuro. Jaguar Land Rover ha scelto il Goodwood Festival of Speed per celebrare tutte le sue vocazioni e le sue anime attraverso una serie di novità che abbracciano tutti i suoi brand.

Range Rover

Fari puntati anche su Range Rover che a Goodwood ha festeggiato i 55 anni di questo iconico modello, lanciato nel 1970. Qui il brand britannico ha fatto debuttare in anteprima mondiale la SV Black e la nuova SV Black Sport, massima declinazione del lusso sportivo, ovviamente in total black. La livrea completamente nera, colore che rifinisce anche diversi dettagli come badge e pinze freno, aumenta la presenza su strada e l’effetto s stealth di questo modello. Completano gli esterni le finiture in Gloss Black e i cerchi da 23’’ mentre in abitacolo pelle nera e impiallacciature in betulla impreziosiscono questo salotto su ruote. Qui poi c’è un tocco ancor più esclusivo: la leva del cambio in ceramica nera satinata.

La nuova Range Rover SV è equipaggiata con il V8 da 615 CV mentre la Sport monta sempre l’otto cilindri, in questo caso Twin Turbo MHEV che però qui eroga 635 CV e 750 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Con la modalità SV poi, la dinamica di guida diventa ancora più coinvolgente.