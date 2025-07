Defender 110 Trophy Edition, il fuoristrada pronto all’avventura

La sete di avventura di chi vuole cimentarsi con prove estreme in giro per il mondo, ora può essere placata in un modo più semplice: è nato infatti il Defender Trophy, competizione che si ispira all’iconico Camel Trophy e che vede il marchio inglese fare squadra con Tusk, suo storico partner per la sostenibilità. Questa nuova manifestazione all’insegna dell’avventura vedrà andare in scena una serie di prove specifiche, che si terranno a livello internazionale durante eventi regionali. I vincitori di queste prove si giocheranno la gloria nel 2026, nella finalissima del Defender Trophy prevista in Africa.

Come iscriversi

Per iscriversi c’è tempo fino al 31 dicembre 2025, con requisiti molto semplici: avere almeno 23 anni, essere in grado di parlare fluentemente inglese e poter viaggiare e guidare all’estero. Oltre a questo bisogna poter nuotare almeno per 50 metri. Le prove saranno di sopravvivenza e abilità e in particolare saranno divise in tre categorie: Driving Challenges – Test impegnativi di abilità di guida e abilità di navigazione: i team affronteranno sentieri difficili, pendenze rocciose e discese nascoste. Ingenuity Challenges – L’innovazione sarà la chiave del successo in quanto i nostri team dovranno pensare in fretta, lavorare in modo intelligente e mantenere la calma e infine Physical Challenges – Impegnative imprese di forza fisica, coordinamento e lavoro di squadra che i nostri team affronteranno quando dovranno attraversare canyon o fiumi.

I partecipanti arriveranno da oltre 50 anni paesi e saranno valutati individualmente ma competeranno a coppie, con il concorrente con il punteggio più basso che avrà la prima scelta tra i potenziali compagni di squadra prima di ogni tappa.