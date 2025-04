Defender Octa, la prova del fuoristrada da 635 cavalli

Potente, lussuosa, capace di superare qualsiasi ostacolo e più resistente che mai. Defender Octa è il meglio che il fuoristrada britannico possa offrire in termini di performance e dinamica in off-road, una top di gamma esclusiva e inarrestabile che sposta i confini del possibile ancora più in là.

Gli interni sono simili a quelli delle altre versioni e si differenziano principalmente per due elementi: i sedili a guscio con poggiatesta integrato e il pulsante presente sulla razza inferiore del volante per accedere alle modalità Octa. Per i rivestimenti delle sedute poi sono disponibili due versioni del tessuto poliuretanico Ultrafabrics, altamente resistenti e più leggere del 30% rispetto alla pelle tradizionale. Su Edition One è bicolore Khaki ed Ebony, con tessuto in maglia 3D e una finitura riduttiva e senza cuciture.

Dal punto di vista del design ritroviamo un nuovo paraurti anteriore con una presa d’aria maggiorata per raffreddare il motore e lo skidplate in grafite dove c’è il gancio traino fisso. In coda invece spiccano i 4 terminali di scarico quadrati integrati nel paraurti. Più ampi anche i passaruota, che ora spuntano con maggiore evidenza dalla carrozzeria mentre dietro ai cerchi ritroviamo dischi freno anteriori da 400 mm potenziati con pinze Brembo. La palette di colori di Defender OCTA include due nuove esclusive finiture metallizzate premium: Petra Copper e Faroe Green, accanto a Carpathian Grey e Charente Grey, mentre tutti i modelli Defender Octa presentano tetto e portellone a contrasto in Narvik Black

Come va su strada e off-road: impressioni di guida

Un tasto quasi magico dunque, per sbloccare tutte le potenzialità di questa speciale Defender. Potenzialità supportate dal nuovo V8 mild-hybrid Twin Turbo da 4,4 litri di derivazione BMW che offre 635 CV e 750 Nm di coppia, per uno 0-100 in 4 secondi e una velocità massima di 250 km/h con cerchi in lega leggera da 22 pollici. La top speed scende poi a 209 km/h e 159 km/h se si utilizzano pneumatici tassellati specifici per il fuoristrada. Numeri incredibili se si pensa che ci sono da muovere oltre 2 tonnellate. Su strada effettivamente il peso c’è tutto, specialmente nei cambi di direzione quando i trasferimenti di carico non possono celare la mole di questa vettura anche se i nuovi ammortizzatori semi-attivi provano a ridurre al minimo rollio e beccheggio, anche lontano dall’asfalto grazie al sistema 6D Dynamics. La vettura può rilevare automaticamente la superficie dove viene guidata e ottimizzare la guida, che si tratti di sabbia, fango, neve o roccia. E con il ClearSight Ground View, il cofano diventa “trasparente” per massimizzare la visibilità anche sulle strade più impervie. Per Defender Octa arrampicarsi sulla roccia del campo prova di Les Comes risulta essere così davvero facile, con le modalità di guida specifiche che nonostante la bassa aderenza dovuta alla pioggia, aiutano il fuoristrada britannico a superare qualsiasi ostacolo gli si pari davanti. Grazie al Terrain Response ci sono infatti calibrazioni specifiche per Sand, Mud and Ruts, Grass Gravel Snow e Rock Crawl.

Prezzo e versioni

Due le versioni disponibili, Octa ed Edition One, con prezzo a partire da 189.300 euro. Forza e resistenza rendono questa declinazione del fuoristrada britannico unica nel suo genere. Si dice che un diamante sia per sempre e Defender Octa dal canto suo, pur non garantendo l’eternità, può mostrarvi come ci siano infinite possibilità da esplorare al volante, su strada e ovviamente in off-road.