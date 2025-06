Mimo, Milano Monza Motor Show 2025: programma, ospiti ed eventi

Durante tutto il weekend, il circuito dell’Autodromo sarà animato da esibizioni dinamiche con supercar, hypercar, auto storiche e novità delle case automobilistiche che si alterneranno in pista in un continuo susseguirsi di emozioni. Un’occasione unica per vedere all’opera vetture straordinarie, tra curve e rettilinei, in uno scenario leggendario

MIMO Milano Monza Motor Show torna per la sua 4ª edizione dal 27 al 29 giugno 2025, confermando l’ingresso gratuito e l’esposizione open-air, capisaldi di un evento che unisce emozione e innovazione tra Milano e Monza e per il quale sono attesi oltre 100.000 visitatori da tutta Italia. All’Autodromo Nazionale di Monza si vivranno le emozioni della pista e dell’Anello di Alta Velocità con un programma ricco di attività adrenaliniche per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche generaliste nei due percorsi a disposizione dei test drive. Paddock e box saranno animati da suoni e colori dei modelli portati in esposizione dai brand.

Il programma Arte in pista di Pagani

Pagani sarà grande protagonista di MIMO 2025 con il suo programma Arte in pista che dal 27 al 29 giugno svelerà la novità Pagani Huayra R Evo Roadster e vedrà la partecipazione dei proprietari di Zonda R, Zonda Revolución, Huayra R e Huayra R Evo Roadster. Nel paddock sarà presente l'area espositiva speciale dedicata alle supercar e alle hypercar di tutte le marche dove il pubblico potrà ammirare una selezione di modelli dal design mozzafiato e dalle prestazioni eccezionali. Tra le vetture attese: Ferrari, McLaren, Pagani, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Mercedes e molte altre icone dell’automobilismo sportivo.