Cambio olio motore, ogni quanti km bisognerebbe farlo

Il cambio dell’olio del motore è una delle operazioni di manutenzione più importanti per mantenere il veicolo in ottime condizioni. Ecco come si effettua e ogni quanto è consigliabile farlo, per garantire un funzionamento efficiente e prolungare la vita del motore.

L’olio del motore in un'auto ha l'importante compito di lubrificare le parti in movimento, ridurre l’usura, raffreddare il motore stesso e proteggerlo contro la corrosione. Ma più usiamo l'auto e più l’olio si degrada, si contamina e perde le sue proprietà,. Va quindi cambiato a intervalli regolari per evitare danni al mezzo.

Come si effettua il cambio

Se non abbiamo grande dimestichezza possiamo portare la nostra auto in un'officina per effettuare il cambio dell'olio. Ma possiamo anche farlo per conto nostro. Anzitutto assicuriamoci di acquistare o avere il tipo di olio raccomandato dal costruttore, un filtro dell’olio nuovo, una chiave per il tappo dell’olio e un contenitore per raccogliere quello usato.

Poi dobbiamo accendere l'auto per riscaldare il motore per qualche minuto, in modo tale che l’olio diventi più fluido e possa defluire più facilmente. A questo punto posizioniamo il contenitore per raccogliere l'olio usato sotto il tappo di scarico e svitiamo per poi aspettare che l’olio vecchio si scarichi completamente. A questo punto va rimosso il filtro usato e installato quello nuovo. Poi chiudiamo il tappo di scarico, e mettiamo l'olio nuoco nel motore, seguendo le quantità indicate nel manuale dell’auto. Per capire quanto dobbiamo versarne possiamo regolarci anche con l'asta in dotazione in ogni veicolo per verificare che il livello di olio sia corretto, aggiungendone altro se necessario. Accendiamo quindi il motore per qualche minuto e, una volta rispento, facciamo di nuovo il controllo dei livelli. Ricordiamoci di raccogliere l'olio in un contenitore dedicato e smaltirlo poi nei centri di raccolta autorizzati.

Ogni quanto

La frequenza del cambio dell'olio motore dipende dal tipo di veicolo, dal tipo di olio utilizzato e dalle condizioni di guida. Possiamo però considerare questi intervalli generici:

Auto a benzina: cambiare l’olio ogni 10.000-15.000 km o ogni 12 mesi

Auto diesel: di solito ogni 10.000-20.000 km o ogni 12 mesi.

In condizioni particolari (guida in città, traffico intenso, temperature elevate o freddo intenso) questi intervalli possono ovviamente cambiare.