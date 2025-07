Goodwood Festival of Speed 2025, il programma dell'evento

FIno al 13 luglio l’edizione 2025 del festival britannico, che ha come titolo “The Winning Formula – Champions and Challengers” per celebrare i 75 anni della Formula 1, vede diverse novità anche di marchi italiani.

Il place to be del mondo dell’auto. Nella tenuta del Duca di Richmond c’è spazio per i sogni, sogni a quattro ruote provenienti da ogni parte del mondo. Novità, anteprime mondiali, supercar, hypercar, vecchie glorie e restomod. Al Goodwood Festival of Speed c’è un mondo da vivere e da vedere, fatto del rombo dei motori più o meno accentuato a seconda di cosa batte sotto pelle dei bolidi in mostra o di quelli che si inerpicano sulla Hillclimb. Un appuntamento divenuto un must non soltanto per collezionisti e appassionati ma anche per i curiosi che affollano i prati del Sussex. Qui dal 1993 ha preso forma l’audace e lungimirante visione di Charles Gordon-Lennox, prima Lord March e ora IX Duca di Richmond, presidente della British Automobile Racing Club e fondatore di uno dei motor show a cielo aperto più entusiasmanti e rappresentativi del settore. Un Festival che non ha subito i venti della crisi perché nella sua forma è tanto semplice quanto innovativo, al punto che in tanti hanno provato a replicare un pacchetto che fuori dai confini di Chirchester ha vita breve.

L'edizione 2025

E così anche per questo 2025 il FOS, acronimo appunto di Festival of Speed anima le aree attorno a Goodwood House. Un fiume di persone cammina incessantemente tra gli stand, ammira le vetture in mostra, corre a scattare una foto alle anteprime. Nel cielo volano gli aerei acrobatici ma c’è anche un via vai di elicotteri di chi può permettersi un mezzo privilegiato e senza dubbio più rapido per raggiungere l’evento. L’edizione 2025 , che ha come titolo “The Winning Formula – Champions and Challengers” per celebrare i 75 anni della Formula 1, vede diverse novità anche di marchi italiani.