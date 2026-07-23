Introduzione
Agosto è il mese delle ferie e degli uffici chiusi e sono tantissime le persone che si mettono in viaggio in macchina per tornare nella città d’origine o andare in vacanza. Quest’anno, complice una situazione geopolitica particolarmente tesa e con i problemi per il carburante degli aerei, ancora più famiglie hanno optato per viaggi on the road con la propria vettura. Soprattutto nei weekend si segnalano giornate da bollino rosso, ma non mancano anche date “nere” in cui sono previsti i maggiori picchi di traffico.
Quello che devi sapere
Le giornate da bollino nero ad agosto
Le previsioni sul traffico estivo di Autostrade per l’Italia indicano alcune giornate da bollino nero per le partenze verso le località turistiche. Nello specifico sono:
- 1 agosto: al mattino dalle 7 alle 13.
- 8 agosto: sia al mattino sia al pomeriggio, quindi dalle 7 fino alle 19.
Per approfondire: Traffico, weekend da bollino rosso su strade e autostrade: i consigli per viaggi sicuri
Le giornate da bollino rosso
Per le partenze verso le località turistiche, le giornate da bollino rosso sono:
- 1 agosto: al pomeriggio dalle 13 alle 19.
- 2 agosto: alla mattina (7-13),
- 6 agosto: al pomeriggio (13-19).
- 7 agosto: tutta la giornata.
- 8 agosto: alla sera (19-21).
- 9 agosto: alla mattina (7-13).
- 15 agosto: alla mattina (7-13).
- 16 agosto: alle sera (19-21).
- 22 agosto: alla mattina (7-13).
- 29 agosto: alla mattina (7-13).
Bollino rosso anche per chi rientra nelle grandi città in queste giornate:
- 2 agosto: al pomeriggio (13-19).
- 3 agosto: alla mattina (7-13).
- 8 agosto: alla mattina (7-13).
- 16 e 17 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 22 e 23 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 24 agosto: mattina (7-13).
- 29 e 30 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 31 agosto: la mattina (7-13).
Per approfondire: Come risparmiare carburante in auto: consigli pratici per ridurre i consumi quotidiani
Le giornate da bollino giallo per partenze verso località turistiche
I bollini gialli per le partenze verso le località turistiche sono:
- 1 agosto: sera (19-21).
- 2 agosto: pomeriggio (13-19).
- 3 agosto: mattina e sera (7-19).
- 5 agosto: pomeriggio (13-19).
- 6 agosto: mattina e sera (7-13 e 19-21).
- 9 agosto: pomeriggio (13-19).
- 10 agosto: mattina e sera (7-19).
- 14 agosto: mattina (7-13).
- 15 agosto: pomeriggio (13-19).
- 16 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 21 e 22 agosto: pomeriggio (13-19).
- 23 agosto: mattina e sera (7-19).
- 28 e 29 agosto: pomeriggio (13-19).
- 30 agosto: mattina (7-13).
Per approfondire: Viaggi in auto, gli errori da evitare alla guida per non rischiare multe
Le giornate da bollino giallo per i rientri in città
Le giornate da bollino giallo per chi rientra nelle grandi città sono invece queste:
- 1 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 2 agosto: mattina e sera (7-13 e 19-21).
- 3 agosto: pomeriggio (13-19).
- 7 agosto: mattina (7-13).
- 8 agosto: pomeriggio (13.19).
- 9 agosto: mattina e sera (7-19).
- 10 agosto: mattina (7-13).
- 15 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 16 e 17 agosto: sera (19-21).
- 18 agosto: mattina (7-13).
- 20 agosto: mattina e sera (7-19).
- 21 agosto: tutta la giornata.
- 22 e 23 agosto: sera (19-21).
- 24 agosto: pomeriggio (13-19).
- 25 agosto: mattina (7-13).
- 27 agosto: mattina e pomeriggio (7-19).
- 28 agosto: tutta la giornata.
- 29 e 30 agosto: sera (19-21).
- 31 agosto: pomeriggio (13-19).
Come informarsi sulle condizioni del traffico
La polizia comunica che le notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.
Cosa fare prima di partire
Sempre la polizia consiglia, prima di partire in auto, di:
- verificare l'efficienza del veicolo;
- sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;
- individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;
- evitare pasti abbondanti e alcool;
- essere sufficientemente riposati;
- tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
Cosa fare durante il viaggio
Mentre si è in viaggio, invece, è bene:
- tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
- utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
- non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.);
- fare soste frequenti;
- moderare la velocità;
- mantenere la distanza di sicurezza;
- usare prudenza nei sorpassi;
- non impegnare mai la corsia di emergenza;
- sulle autostrade a tre corsie, viaggiare sulla prima corsia di marcia libera sulla destra.
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sulle vacanze