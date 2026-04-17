Stellantis, fabbrica di Poissy in Francia non produrrà auto dal 2028

L'azienda ha deciso di arrestare, a partire dal 2028, la produzione di automobili nella storica fabbrica di Poissy, chiudendo del tutto un capitolo della storia industriale nella regione parigina. Quella di Poissy era l'ultima fabbrica automobilistica di assemblaggio dell'Ile-de-France, una delle 5 del gruppo Stellantis in tutto il territorio francese

"Poissy, simbolo del declino dell'industria dell'auto in Francia" oppure ancora "Il lento declino dell'auto francese". Questi alcuni dei titoli dei quotidiani locali , usciti in queste ore, incentrati sulla decisione del gruppo Stellantis di arrestare, a partire dal 2028, la produzione di automobili nella storica fabbrica di Poissy, chiudendo del tutto un capitolo della storia industriale nella regione parigina. Quella di Poissy era l'ultima fabbrica automobilistica di assemblaggio dell'Ile-de-France, una delle 5 del gruppo Stellantis in tutto il territorio d'Oltralpe e una delle 11 fabbriche francesi di auto.

Le scelte di Stellantis

Il gruppo italo-franco-americano, in base a quanto deciso, manterrà in Francia 4 delle sue fabbriche che producono auto su un totale di 42 nel mondo: quelle di Mulhouse e Sochaux, nell'Est del Paese, e quelle di Rennes nell'Ovest e Hordain nel nord (per i veicoli commerciali). Un dato, tra gli altri, è balzato agli occhi in merito: nel 2025, la produzione totale è stata di circa 662.000 veicoli, il 13,5% dei quali usciti proprio dalla fabbrica di Poissy, sito aperto nel 1938 e oggi chiuso per una crisi che ha investito le grandi fabbriche di auto di Parigi e dintorni, costringendole alla chiusura.

Poissy e la sua storia

Ai tempi del suo massimo fulgore, lo stabilimento di Poissy dava lavoro a 27mila dipendenti. Era il 1976. Per la riconversione, Stellantis, che ha garantito che i tagli di personale avverranno con esodi volontari o pensionamenti, investirà 100 milioni di euro: "Il sito - ha sottolineato Stellantis in un comunicato - non chiuderà, avrà per sempre un futuro industriale". Nel sito, precisa il gruppo, lavorano oggi 1.925 operai "sulla carta", ma soltanto 1.580 concretamente, considerando le assenze per vari motivi, dalla formazione alla malattia. All'orizzonte 2030, resteranno "attivi" 1.200 operai.