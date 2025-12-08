Natale, il raduno delle Land Rover decorate a Londra. FOTO

Natale, il raduno delle Land Rover a Londra: auto decorate con alberi e ghirlande. FOTO
Come da tradizione, gli appassionati di Land Rover di tutta Europa si riuniscono a Londra per l'iconico raduno di Land Rovers of London Christmas Meet. L'evento rappresenta per tutti i fan dello storico marchio britannico un'occasione per ammirare alcuni dei modelli più celebri e per dare sfogo alla fantasia decorando la propria auto con addobbi natalizi
- Come ogni anno, gli appassionati di Land Rover si riuniscono per l'iconico raduno londinese dal titolo Land Rovers of London Christmas Meet. L'incontro annuale rappresenta per tutti i fan dello storico marchio britannico un'occasione per celebrare le festività natalizie ammirando alcuni dei modelli più celebri come Defender, Discovery o Range Rover, e anche per decorare la propria auto a tema natalizio.
- Protagonista del raduno a Belgrave Square un corteo di auto decorate con addobbi natalizi. Come da tradizione, i partecipanti sono invitati a dare sfogo alla fantasia decorando le proprie Land Rover con luci, ghirlande, alberi natalizi sul tettuccio, trasformandole in un alternativo “albero di Natale su quattro ruote”.
- Tra i momenti più attesi del raduno natalizio, c'è poi la proclamazione della migliore decorazione sulla Land Rover. Il proprietario dell'auto con gli addobbi più alternativi e originali si aggiudica il riconoscimento. In tanti partecipano alla "sfida", dando vita ad addobbi creativi e inusuali.
- Oltre alle classiche ghirlande e i tradizionali alberelli natalizi, sulle Land Rover vengono allestite le più disparate decorazioni. Dai pupazzetti a forma di biscotti di Natale, passando per le campanelle e i fiocchi rossi, fino ad arrivare ai simpatici elfi di Babbo Natale "incastrati" nel cofano dell'auto.
- Il raduno rappresenta per tutti gli appassionati di Land Rover una perfetta occasione per incontrare altri fan del marchio da tutto il Regno Unito e dall’Europa e ammirare il "corteo" di diversi modelli addobbati a tema natalizio.
- All'evento può partecipare ogni modello di Land Rover. Oltre alle decorazioni e al divertimento, il raduno è anche un'occasione per condividere storie, idee e consigli su restauri o modifiche.
- Ogni anno il raduno attira numerosi appassionati dei 4x4 e in generale gli amanti dello storico marchio britannico da tutto il Regno Unito e anche da tutta Europa.
- Tra le decorazioni più amate c'è il tradizionale albero natalizio sul tettuccio della Land Rover. Non mancano poi le stringhe di luci Led avvolte intorno al telaio, alla griglia, al tetto. Un tipo di addobbo che crea un effetto particolarmente suggestivo.
- Tra le decorazioni più apprezzate dai fan troviamo anche le ghirlande natalizie, spesso applicate sulla griglia frontale o sul cofano dell'auto, e gli accessori ispirati alle renne, che avvolgono il veicolo trasformandolo in un'alternativa "slitta di Babbo Natale".