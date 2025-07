Tesla lancia una stazione di ricarica alimentata da energia solare

Energia pulita e rinnovabile

Come sottolinea anche Fox News non si tratta di una normale stazione di ricarica ma piuttosto di un'enorme stazione alimentata a energia solare “che potrebbe cambiare completamente il modo di pensare rispetto all'alimentazione dei veicoli elettrici”. Invece di affidarsi alla rete elettrica tradizionale, infatti, “Project Oasis” funziona con energia pulita e rinnovabile, nell’ambito di un processo che Tesla ha promesso da tempo di integrare proprio attraverso l’utilizzo di pannelli solari e sistemi di accumulo nelle sue stazioni supercharger. Musk aveva già ipotizzato una rete in cui la maggior parte delle stazioni potesse funzionare off-grid, alimentata da energia rinnovabile ma mentre alcune stazioni hanno ricevuto aggiornamenti verso il solare nel corso degli anni, la maggior parte è rimasta dipendente da fonti elettriche convenzionali. Ora, proprio grazie al progetto Oasis, Tesla sta mantenendo quanto immaginato in maniera significativa.

Come è organizzata Oasis Supercharger

All'interno dell'Oasis Supercharger sono presenti 168 stazioni di ricarica, metà delle quali già operative. La stazione è alimentata da ben 11 megawatt di pannelli solari, che includono sia pannelli montati a terra che pensiline solari. Questi pannelli coprono 30 acri di terreno, rendendola una delle più grandi stazioni di ricarica per veicoli elettrici alimentate a energia solare al mondo, consentendo alla stazione di fornire ricariche ad alta velocità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per immagazzinare l'energia generata dal parco solare, Tesla ha installato 10 megapack, che insieme forniscono 39 megawattora di capacità della batteria. Ma quello che rende Oasis particolarmente notevole è la sua capacità di funzionare completamente fuori dalla rete. Ciò significa che può fornire una ricarica affidabile anche durante le interruzioni di corrente o in luoghi remoti con accesso alla rete limitato. Per l’azienda, il progetto è importante per una serie differente di motivi. In primo luogo, riduce significativamente il carico sulle reti elettriche locali generando e immagazzinando energia. Questo rende la stazione di ricarica più resiliente e meno vulnerabile alle interruzioni di corrente. Inoltre, dimostra che un'infrastruttura per veicoli elettrici su larga scala alimentata a energia solare non è solo fattibile, ma anche pratica. Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici, spiegano gli esperti, “la domanda di opzioni di ricarica sostenibili e affidabili crescerà, e Oasis offre una visione chiara su come soddisfare tale domanda”.