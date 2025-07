Tesla, crollo delle vendite globali: -13,5% nel secondo trimestre 2025

Dopo l’addio al Department of Government Efficiency (Doge), Musk aveva indicato nel mese di maggio l’inizio di una fase di recupero per l’azienda, scalfita dalla partecipazione del patron nell’amministrazione Trump e dal sostegno ad alcuni movimenti populisti di estrema destra in Europa. Il ritorno al ruolo operativo potrebbe non bastare tuttavia a scongiurare il rischio di un ulteriore peggioramento delle vendite se il governo federale Usa dovesse togliere i crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici. L'ipotesi continua a essere ventilata da Donald Trump, ex alleato e adesso nemico di Musk. Il tycoon è arrivato anche a ipotizzare una possibile espulsione del patron di Tesla dagli Stati Uniti: "Senza i sussidi" per le auto elettriche, "Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica.