Usa, Musk critica legge di bilancio Usa. Trump: "Gli tolgo i sussidi"

È di nuovo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk. Il presidente statunitense ha minacciato di “tagliare i sussidi” ricevuti dalle aziende del patron di Tesla e SpaceX in risposta alle critiche mosse dall'imprenditore sudafricano alla legge di bilancio degli Usa. “Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga, e senza sussidi Elon dovrebbe probabilmente chiudere i battenti e tornare in Sudafrica”, ha scritto il tycoon in un post su Truth. Poi ha incalzato: “Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere al Doge di analizzare attentamente la questione? Un sacco di soldi da risparmiare!”.

La critica di Musk alla legge di bilancio Usa

Ma cosa c'è dietro la sfuriata di Trump contro il proprietario di X? Il commento del presidente Usa arriva all'indomani della critica che Elon Musk ha avanzato contro il “big beautiful bill” di The Donald. "È evidente, con la spesa folle di questo disegno di legge che aumenta il tetto del debito di un record di cinquemila miliardi di dollari, che viviamo in un paese con un unico partito, il partito del maiale. È ora di un nuovo partito politico che si preoccupi davvero delle persone", aveva scritto Musk su X attaccando il budget del presidente che contiene tutte le sue promesse elettorali. "Ogni membro del Congresso che ha fatto campagna per ridurre la spesa e poi ha immediatamente votato per il più grande aumento del debito della storia dovrebbe vergognarsi. E perderanno le primarie nei prossimi anni, anche se fosse l'ultima cosa che faranno su questa Terra", ha aggiunto il miliardario sudafricano.